13 цитрусовых рецептов

Цитрусовые помогают нам в холодное время года справиться с авитаминозом — и сделать это со вкусом вдобавок. Они очень пластичны в кулинарном отношении — могут служить и основой для маринадов и соусов, и ингредиентом как легких салатов, так и салатов потяжелее, их можно использовать в супах — и как отличное дополнение к запеченным животным. Ну а во многих десертах они используются просто по умолчанию. Вот тринадцать проверенных рецептов, в которых апельсины, мандарины, грейпфруты, помело, лимоны и лайм являются полноценными участниками гастрономических мистерий: от морковного супа с мандаринами и жареной скумбрии с апельсиновым салатом до мандаринового баваруа.

Маринованные треска и белый амур с лимонами

Русский вариант севиче, в котором треска и амур выдерживаются в лимоне. Можно есть сразу, а можно дать рыбе возможность настояться. Маринованные треска и белый амур с лимонами

Южнорусский вариант севиче, который, в общем, можно есть и сразу после заправки сырой рыбы маринадом, а можно дать слегка промариноваться.

Скумбрия с сельдереем и апельсином

Скумбрия жарится на сковородке и подается с салатом из апельсиновой мякоти, цедры и сельдерея. К рецепту прилагается видеошпаргалка, обучающая красиво и хорошо снимать цедру с апельсина. Скумбрия с сельдереем и апельсином

Тартар из лосося с помело

Простейший рецепт, в котором помело, лосось и авкодо используются на равных. К тартару предполагаются обвалянные в маслинах картофельные шарики. Тартар из лосося с помело

Салат с грейпфрутом и артишоками

Витаминная бомба, где кроме грейпфрутов двух видов задействовано также и помело. Салат с грейпфрутом и артишоками

Карпаччо из баррамунди

Если вы не найдете баррамунди, так можно поступить с любой другой похожей на нее белой рыбой. Карпаччо из баррамунди

Салат с мандаринами и прошутто

Подробный видеорецепт с мандаринами в качестве основного ингредиента. За калории отвечают прошутто и оливковое масло. Салат с мандаринами и прошутто

Морковный суп с мандаринами

Пряный нарядный суп, цветом и сочетанием моркови, мандаринового сока и сливок больше напоминающий десерт — если бы не куриный бульон и чеснок. Морковный суп с мандаринами

Том-ям-кунг

Подробный видеорецепт тайского супа с креветками, в котором важную роль играет кислота. Суп том-ям-кунг

Главное блюдо тайской кухни и один из важнейших шлягеров мировой гастрономии. Выдающееся сочетание кислоты и перца, сытности и легкости.

Минестроне с лаймом

Куриный бульон, тьма овощей и трав — и подходящая кислинка от лайма. Минестроне с лаймом

Курица, запеченная с апельсинами или мандаринами

Праздничный рецепт, в котором курица запекается вместе с апельсинами и плотным соусом из апельсинового и лимонного сока, анисового ликера, оливкового масла и тростникового сахара. Апельсины легко меняются на мандарины, но в последних, помните, меньше кислоты. Курица, запеченная с апельсинами (или мандаринами)

Свинина с лимоном, кумином и черным перцем

Свинина жарится на сковородке в соевом соусе с сахаром и кумином, а затем запекается в духовке. На тарелке мясо поддерживает легкая пекинская капуста, приправленная кинзой и лимонным соком. Свинина с кумином, лимоном и черным перцем

Свинина сегодня далека от своей прежней популярности, но меню с уклоном в азиатский Юго-Восток без нее непредставим. А после приготовления этого рецепта вы будете удивлены, как вы сами могли жить без него, не важно где, в средней полосе или в Красноярске.

Креп-сюзетт

Блинчики, в тесто которых подмешаны апельсиновый сок и апельсиновый ликер. А готовые, политые соусом, можно еще и поджечь ради эффекта. Креп-сюзетт

Ошпаренные горячим ликером мандариновые дольки отдадут максимум аромата и вкуса. Лучше взять марокканские или испанские, у которых легко чистится плотная шкурка. Они слаще.

Мандариновый баваруа

Баваруа — он же баварский крем — плотный десерт, в основе которого яйца и жирные сливки. Мандарины и лимонный сок, вбитые в крем, создают иллюзию, что сливок на самом деле чуть меньше. Мандариновый баваруа

Классический рецепт с повышенной долей цитрусовости — мандарин делает баваруа чуть более ­загадочным.