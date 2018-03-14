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РСХН: РФ в 2017 году поставляла продукты в 97 стран
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РСХН: РФ в 2017 году поставляла продукты в 97 стран 

Вести Экономика 14 марта 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 14 марта — «Вести. Экономика». Россия в 2017 г. поставляла мясо птицы в 24 страны, что в три раза больше, чем в 2016 г., сообщает Россельхознадзор (РСХН).
Российскую мясную продукцию в прошлом году закупали 35 стран против 23 годом ранее, рыбопродукцию — 51 страна против 46 соответственно. Количество стран-импортеров российской молочной продукции увеличилось на 58% до 19.
Всего в 2017 г. Россия поставляла различные виды продовольствия (мясо птицы, говядина, мясо мелкого рогатого скота, готовая мясная продукция, молочная продукция, мед, яйца, корма, рыбопродукция, а также живые животные) в 97 стран.
В прошлом году Россия поставила за рубеж 247,267 тонн мяса и мясопродуктов (+ 70% к 2016 г.). Объем экспорта рыбы составил 1 млн 999,8 тыс. тонн (+ 27%). Поставки молочной продукции увеличились на 66% до 71,3 тыс. тонн.
В 2017 г. право на поставку российской продукции предоставили Япония, Вьетнам, Ливан, Южная Корея, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, ОАЭ и Сербия. Кроме того, согласованы 34 ветеринарных сертификата с 14 странами. В 2018 г. согласованы шесть ветсертификатов на поставки российской продукции в Кувейт и Марокко.
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