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Куркума избавит от темных пятен под глазами
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Куркума избавит от темных пятен под глазами 

МедикФорум 12 марта 2018
Фото: МедикФорум
Куркума способна справиться практически с любой болезнью, а все благодаря входящему в ее состав куркумина. Этот природный антисептик часто используют для лечения простуды и гриппа, а также для борьбы с более серьезными болезнями, включая онкологию. С помощью куркумина можно наладить работу внутренних органов, избавиться от артрита. Куркума — наиболее распространенная специя, используемая при приготовлении традиционных блюд народов мира. Популярную пряность можно также применять в качестве компонента разнообразных средств, предлагаемых специалистами в области народной медицины и косметологии. Широко применяется куркума, не только в медицине, но и в косметологии. Как рассказали косметологи МедикФоруму, «чудодейственная» смесь с содержанием популярной пряности, нескольких чайных ложек томатного и пары капель лимонного сока, щепотки муки (для большей вязкости) избавит женщин от темных пятен и выровняет цвет кожи. Питательную маску необходимо наносить на область под глазами. После проведения нескольких процедур надоевшие темные ободки исчезнут. Если у женщин наблюдается аллергия на томатный сок, его можно заменить концентрированным, без сахара и других добавок, соком экзотического травянистого растения — ананаса, богатого витаминами и полезными микроэлементами. В народе «чудодейственный» состав, содержащий куркуму, получил название «золотое молоко». Смесь имеет не только приятные вкусовые качества, но и целебные свойства, и ее можно применять для профилактики или лечения некоторых заболеваний. С добавлением в «коктейль» с куркумой дополнительных полезных ингредиентов, можно превратить его в питательную маску, улучшающую цвет лица и освежающую кожу.
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