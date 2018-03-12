С чем едят разные виды популярной пасты

Если вы не причисляете себя к экспертам в области макаронных изделий, способных по вкусу определить сорт муки, из которой сделан каждый отдельный вид, то вряд ли вы вообще когда-то задумались, зачем существует такое разнообразие. Впрочем, каждый из нас наверняка замечал, что покупает пасту определенной формы под конкретное блюдо, практически не задумываясь. Да, конечно, макароны по-флотски можно приготовить хоть с лапшой, но мы-то знаем, что лучше всего здесь будут смотреться спагетти или пенне. Впрочем, итальянские шеф-повара рекомендуют не зацикливаться на одних и тех же видах макарон, а всегда пробовать новое и открывать для себя удивительные вкусовые сочетания. Да-да, оказывается, форма макаронин напрямую влияет на вкус блюда в целом, так что пора бы уже и выучить с десяток новых названий макаронных изделий. Приступим! — Кресте ди галло —

Макаронины, своей формой напоминающие гребень петуха, а именем буквально это и обозначающее, отлично подходят в качестве гарнира к мясному рагу. Волнистость форм Creste Di Gallo также способствует раскрытию вкуса соусов на основе оливкового масла, так что вы теперь знаете, что с ними лучше всего подавать. — Трофи —

Трофи традиционно подается на северном побережье Италии вместе с соусом песто, включающим оливковое масло, базилик, сыр и кедровые орехи. Бороздки на продукте выступают в роли «карманов» для соуса, так что настоящий взрыв вкуса во рту обеспечен. — Сорпрезе—

Дословный перевод названия этих макарон означает «сюрприз», что в какой-то мере действительно так, ведь форма их хоть и походит на итальянские пельмени тортеллини, но начинки в них нет никакой. Впрочем, мясо с ними подавать все равно стоит, да и многокомпонентные соусы будут тоже весьма кстати. — Паккери —

На конкурсе двойников макарон ригатони этот вид точно занял бы одно из первых мест — паккери отличаются от них лишь чуть более тонкими и гладкими снаружи стенками. Они отлично сочетаются с легкими соусами, например, песто или приготовленным из тунца, каперсов и томатов. — Строццапретти —

Продолжая гастрономические уроки итальянского языка, скажем, что данное название макарон переводится как «душитель священника». Заслужили они его якобы тем, что в Италии раньше никто не мог отказать священникам в обеде и ночлеге, и поэтому им подавали эту чуть увеличенную версию трофи в надежде, что незваный гость подавится. Хорошая легенда, да и истина где-то рядом, ведь строццапретти очень быстры в приготовлении и подаются, как правило, только с маслом, что на руку и мечтающему о скором ужине путнику, и экономящим хозяевам. — Конкильони —

Конкильони напоминают наши отечественные «ракушки», поэтому мы точно знаем, что будем сто тысяч раз правы, нафаршировав их начинкой. Например, смесью рикотты и яйца, которую затем покрывают томатным соусом, посыпают сыром и запекают в духовке. — Паппарделле —

Стандартная паста паппарделле имеет около 25 см в длину и около 3 см в ширину. Этакую ленту так и хочется вплести в какое-нибудь мясное блюдо, тем более, что латинское «pappar» как раз значит «уплетать» или «есть с жадностью». Предостережем вас от перегрузки, ведь это макаронное изделие лучше есть с минимумом добавок, например, томатным соусом или ароматным дополнением на основе масла. — Лумаке —

Названиех этих макаронных изделий переводится с итальянского как «улитка». Паста и вправду напоминает форму панциря брюхоногого моллюска. Лумаке отлично смотрятся в тарелке с овощами и сливочными соусами. — Корцетти —

А вот данный тип итальянских макарон отчего-то не обзавелся российским клонами. Вероятно, причина в конкуренции походящей на расплющенную монету пасты с укоренившимся в сознании русского человека образом блина. Мы согласны, что борьба эта заведомо проигрышная, но это не повод никогда так и не попробовать корцетти с ореховым соусом или песто, а также овощами или мясом на ваш вкус.