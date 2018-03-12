Едим и худеем. 10 продуктов почти без калорий

1. Бульон (10 кал / тарелка)

Не зря бульоны в чести у диетологов. При своей низкой калорийности они быстро дарят насыщение, особенно если добавить нежирный белок. Речь о практически любом бульоне — овощном, говяжьем, курином, рыбном. Будьте осторожны с солью, лучше добавьте специй. Берите пример с модных вьетнамских супов — вместо картофеля и лапши в них добавляют зелень и рис. Получается пряно и легко.

2. Простокваша 2,5% (53 калории / 100 г)

Простокваша — легкий и сытный источник «правильных» молочнокислых бактерий. Не зря Мечникову вручили Нобелевскую премию. Вы насытитесь несколькими глотками и усвоите ее меньше, чем за час. Отличный продукт для разгрузочных дней: раз в неделю по полтора литра в течение дня. Если вам вкусно, значит организм благодарно принимает живительные бактерии, а вы принимаете цветущий вид еще до наступления календарной весны.

3. Вода (0 кал) и зеленый чай (5 кал / 100г)

Вода — здоровая основа любого рациона. Жажда часто маскируется под чувство голода, так что как захотите есть — выпейте стакан воды. Чай — не вода, а почти еда. Чашка зеленого чай содержит около 5 калорий, а на переваривание мы тратим целых 20. Худеем сидя!

4. Помидор (18 кал / 100 г)

Вряд ли найдется другой овощ, который можно было бы готовить столькими способами: сушить и вялить, солить и мариновать, жарить и тушить. Ликопин, придающий томатам красную окраску — один из самых сильных антиоксидантов и защитников наших клеток ДНК. Зимние помидоры как правило невыразительные и недозревшие. Оставьте их при комнатной температуре в бумажном пакете с яблоком или бананом, выделяющими природный этилен — и через несколько дней они созреют.

5. Капуста (25 кал / 100 г)

Худеете вы или нет — этот витаминный чемпион всея Руси должен прижиться в вашем рационе. Фиолетовая капуста вдвое полезнее белокочанной. Квашеная вдвое полезнее свежей. Стругайте ее в салаты, запечатывайте в вареники, заворачивайте в капустные голубцы грибы и мясо. А проголодавшимся детям для перекуса предложите листья капусты целиком, пусть хрустят!

6. Сладкий перец (30 кал / 100 г)

В болгарском перце вдвое больше витамина С, чем в апельсине. Он дает отличный заряд иммунной системе, помогая справиться с воспалительными процессами. Перец — лидер по количеству «сердечно-сосудистого» витамина К, причем при термической обработке его количество возрастает.

Рататуй, овощные запеканки, фаршированные перцы — все эти нарядные блюда могут быть низкокалорийными. Не забывайте про заготовки — ярко-рыжие лечо и соте зимними вечерами напоминают о лете.

7. Кабачок (17кал / 100 г)

Легкий и сладковатый, из летнего овоща он превратился в зимний благодаря усилиям китайских фермеров. Почти полный спектр витаминов группы В поможет сохранить хладнокровие и острый ум, а цинк и магний поддержат уровень сахара в крови. Овощным супам кабачок придает консистенцию пюре, салатам — сладковатый восточный привкус. А знаете про лапшу из кабачков? Натрите их на терке для корейской моркови и обжарьте две минуты до состояния «аль денте». Это даже вкуснее домашней итальянской пасты.

8. Сельдерей (16 кал / 100 г)

Сельдерей, как и огурец, почти полностью состоит из воды, а еще из грубых волокон клетчатки, которые, перевариваясь не полностью, чистят пищеварительный тракт. Диетическое решение — «облегчать» сельдереем тяжеловесные салаты вроде Оливье или Мимозы. Бруски сельдерея, морковки и яблока плюс баночка натурального йогурта — это здоровый пикник, который можно устроить себе даже в машине на ходу.

9. Грибы (27-40 / 100 г)

На переваривание 100 г растительного белка грибов уходит гораздо больше, чем 40 калорий, поэтому диетологи называют их «антикалорийными». Самый «легкий» вариант — тушить грибы с зеленью, яблоками или томатами. Необычно и изысканно — паровые грибные котлеты или дуэт шампиньонов с тушеной свеклой. Не покупайте грибы с рук ни свежими, ни сушеными. Напротив, сертифицированные шампиньоны известных производителей можно есть сырыми — в салат они привнесут нейтральную свежую нотку.

10. Апельсин (47 кал / 100 г)

Апельсин — это доступное каждому солнце в тарелке, а также низкокалорийный десерт. Из малоизвестного — цедра апельсина содержит гораздо больше витамина С, чем мякоть, а эфирное масло добывается из косточек. Стакан свежевыжатого апельсинового сока снижает давление, но будьте осторожны — фруктоза это тоже сахар. Добавляйте апельсины в овощные салаты, делайте желе, запекайте с ними птицу. Сладко и легко — красота!