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Рецепт дня: Салат с сельдью
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Рецепт дня: Салат с сельдью 

ИД «Собеседник» 12 марта 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить несложный, но очень вкусный салат с сельдью.
Вареные морковь и картофель, свежие огурцы, яблоки и филе сельди нарезать ломтиками (3–4 кусочка сельди оставьте для украшения блюда), лук нашинковать. Продукты смешать, заправить майонезным соусом.
По вкусу добавить горчицу, соль, перец. Выложить получившееся блюдо в овальный салатник горкой, по концам поместить хвост и голову сельди, на середину уложить кусочки сельди и украсить вареными яйцами, ломтиками яблок, листьями салата. Для украшения блюда можно нанести при помощи бумажной трубочки сетку из майонезного соуса.
Рецепт домашнего майонеза для салата
В сырые яичные желтки, тщательно отделенные от белков, добавить горчицу, соль и взбить. Затем при непрерывном взбивании влить растительное масло, вначале по одной, затем по две-три столовые ложки. Масло должно иметь температуру 12–16 градусов, в таких условиях оно лучше эмульгируется, то есть разбивается на мелкие шарики, которые распределяются в яичном желтке, не соединяясь между собой. В приготовленный соус влить уксус, добавить сахар, хорошо размешать. Уксус можно заменить лимонной кислотой или соком.
Такой майонез лучше хранить в эмалированной или фарфоровой посуде.
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