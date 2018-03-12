В Александро-Невской лавре наладили свое производство сыров

В Санкт-Петербургской Александро-Невской лавре открыли сыроварню. Пока производят только несколько сортов, все с итальянскими названиями. Откуда взяли рецепты, и когда продукцию можно будет попробовать — в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Лены Петревски. Когда Константину Цареву предложили попробовать стать сыроваром, он сразу согласился. Говорит, атмосфера в Лавре благостная, продукт должен получиться «наивкуснейший».

«Итальянские сыры нас научили варить коллеги с Валаама. Они поделились с нами рецептами», — говорит сыровар.

Пока варить сыр умеют шесть человек — все священники и послушники. Трудиться начинают с первыми петухами. В четыре утра заливают молоко, формируют закваску, проверяют, как дозревают сырные головки.

Производство открыли на пожертвования. Отремонтировали монастырский подвал, оборудование закупили в Барнауле. Говорят, оно не хуже итальянского. «В Лавре с самого начала мы открывали большое количество мастерских. Количество братии увеличивается, паломников и туристов тоже все больше», — отмечает наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий.

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Технолог снимает пробу. Для сыроваров это как экзамен. Оценка отлично. «Внешняя структура соответствует качотте — это зернистый сыр с механическими глазками. Он формировался у нас наливной, это первая голова сыра, которая у нас сварена», — говорит менеджер по развитию производства Виктор Трофимов.

Пока в Лавре освоили только полутвердые и мягкие сорта — рикотту и качотту. В день производят до 50 килограммов.

Когда закончится Великий пост, сыры отправят на трапезу монастырской братии. То, что останется, смогут попробовать паломники и прихожане. Когда производство встанет на поток, в Александро-Невской лавре планируют устроить фестиваль монастырских сыров.

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