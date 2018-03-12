Toropomodoro. Новые блюда в Старокирпичном переулке

Пиццерия, вдохновленная наследием неаполитанской и американской мудрости, стала кумиром для городских фуди.

Придя сюда, первым делом закажите бокал красного вина и не спеша насладитесь аперитивом в ожидании своего заказа. А ждать есть что! В Toropomodoro, ул. Ленина, 44, приходят за ароматной воздушной бруклинской пиццы прямиком из дровяной печи на живом огне. Главное отличие бруклинской пиццы— это более пышное тесто, которое выстаивается несколько дней, в процессе приготовления его не раскатывают, а растягивают пальцами, поэтому у пиццы такие неровные края. Вкус пиццы оригинален и не похож на классическое представление. За пиццей в лучших американских традициях с необычным сочетанием— запеченная утка с тыквой, рукколой и брусничным соусом, болоньей с карамелизованным луком или черная пицца с поркеттой, песто, перцем и моцареллой— лист ожидания.

Укрепляем гипнотический эффект местной гастрономии наваристым и сытным супом из бычьих хвостов, который успешно зацепит ваши вкусовые рецепторы.