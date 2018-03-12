Мифы и факты о минеральных маслах

Вызывают ли минеральные масла аллергию? Уступают ли они по своим свойствам натуральным? На эти и другие вопросы отвечает Ирина Николаева , профессиональный косметолог, бьюти-блогер и основательница брендов космецевтики IRC и IRUSHKA.

Факт. Минеральные масла по своим свойствам уступают натуральным.

Да, это действительно так. По химическому составу и свойствам минеральные масла можно назвать «пустыми», так как кроме «жировой» фазы в них нет никаких полезных веществ и витаминов. К тому же, они не проникают в эпидермис, работают только на поверхности и создают пленку, которая мешает внешним факторам повреждать кожу. Минеральные масла дают временное ощущение увлажненности и мягкости, но этот эффект длится ровно до тех пор, пока вы не смоете средство. Как только вы это сделаете, сухость возвращается. Натуральные масла, в отличие от минеральных, обладают высоким содержанием полезных веществ и оказывают пролонгированный эффект по уходу за кожей.

Миф. Минеральные масла в косметике часто вызывают аллергию.

А вот это — неправда! Гораздо чаще аллергические реакции вызывают натуральные эфирные масла, мед и экзотические ингредиенты. Минеральное масло не должно вызывать аллергию. Но оно очень комедогенное и закупоривает поры.

Факт. Увлажняющие кремы с минеральными маслами закупоривают поры, могут спровоцировать появление угрей и высыпаний.

Да, увы, это правда. Как я уже говорила, минеральное масло создает на коже невидимую пленку, поэтому поры закупориваются. Нарушаются процессы микроциркуляции и обостряются не только проблемы, связанные с акне, — ухудшается качество кожи в целом, она истончается, тускнеет цвет лица. Именно поэтому в составе увлажняющих средств для ухода за кожей эти ингредиенты крайне нежелательны и даже опасны.

Миф. Минеральные масла — незаменимый компонент в косметических средствах для снятия макияжа.

Нет, конечно! Их используют только для удешевления себестоимости косметического средства, ведь они гораздо дешевле своих натуральных аналогов. Лосьон или молочко для снятия макияжа на основе натуральных масел гораздо деликатнее и эффективнее удаляет с кожи загрязнения.

Факт. Минеральное масло — это продукт нефтепереработки, поэтому для кожи он не может быть полезен.

Конечно. Но дело не в том, что это «вредная нефтехимия», а не органика. Они вредны для кожи из-за своих специфических свойств. Также, как и под силиконом, кожа под ними не дышит.

Миф. Минеральные масла в составе косметических средств мешают проникновению в кожу других полезных ингредиентов.

Это неправда. Минеральные масла, как и силикон, используются в косметике для эффекта временного смягчения кожи. В кожу они не проникают, но на биодоступность других ингредиентов не оказывают влияние.

Факт. Минеральные масла — частый ингредиент в составах средств для массажа.

Средства с минеральными маслами не проникают в кожу и, поэтому, обеспечивают долгий эффект скольжения и экономный расход. Но, как я уже говорила, коже под ними перестает дышать. А любой массаж усиливает кровообращение и должен работать на то, чтобы через поры из организма выходили токсины. Если расценивать пользу массажа только с точки зрения мануального воздействия на тело, то минеральные масла неопасны, если после сеанса их сразу же смыть. Но если вы ожидаете от процедуры дополнительный эффект в виде увлажнения или питания кожи, лучше использовать средства на основе натуральных ингредиентов.

Факт. Минеральные масла незаменимы в составе декоративной косметике.

Да, минеральные масла и их производные (также, как и силиконы) широко применяются в средствах для макияжа. Благодаря им тушь не осыпается, тональная основа не расплывается, а тени не скатываются. Увы, но качественной натуральной косметики нет и никогда не будет! Натуральные ингредиенты нестабильны, они проникают в кожу, а это совсем не то, что нам нужно в макияже.

Миф. Минеральные масла в составе средств для стайлинга портят волосы.

Эти ингредиенты действительно часто используется в составе различных восков, гелей и пенок для стайлинга, но никакого вреда для волос они не оказывают. Они незаменимы для укладки непослушных и вьющихся волос, благодаря им чешуйки кутикулы волос временно сглаживаются, и кудри легче подаются укладке. Но если переборщить с таким «минеральным» стайлингом, волосы станут жирными и грязными.