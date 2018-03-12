Продукты, нехватка которых вызывает головную боль

Каждому из нас знакома головная боль. Утром она мешает прийти в себя, днем не дает сосредоточиться на работе, вечером вы не можете уснуть, потому что снова страдаете от мигрени. Зимой и весной головная боль возникает чаще обычного: проявляется постоянное переутомление, накапливается стресс, да еще и сказывается несбалансированный рацион. Лекарства проблему решают далеко не всегда, а лишь купируют синдромы. Между тем, медики выяснили, что постоянная нехватка определенных веществ и может быть основной причина головных болей. Включите эти продукты в повседневный рацион и забудьте мигрень как страшный сон.

Витамин B12 и фолиевая кислота

Авитаминоз приводит к стрессу и рассеянности. Особенно важно присутствие в рационе витамина B12 и фолиевой кислоты: без этого постоянная мигрень вам обеспечена. Шпинат, спаржа, тыква и свекла помогут устранить дефицит фолиевой кислоты, куриные яйца обеспечат достаточной дозой витамина B12.

Витамин B6 В нашем зимнем рационе очень много тяжелой и трудноперевариваемой пищи. Напряженная работа кишечника также провоцирует головные боли. Включите в повседневную диету свежие овощи, фасоль и злаковые — так вы поддержите пищеварение витамином B6.

Витамин D Сравнительно недавно врачи сделали неутешительный вывод о влиянии недостатка витамина D на организм. Оказалось, что дефицит этого витамина приводит к снижению работоспособности и утренним головным болям. Морепродукты, яйца, бобы и прогулки на свежем воздухе решат эту проблему.

Железо и медь

Нет, ничего ковать не придется. Нужно всего лишь включить в рацион фасоль, орехи, морскую капусту, кунжут и печень — так вы купируете дефицит меди и железа в организме. Недостаток этих элементов приводит к снижению давления и мигреням.

Прописные истины

Устали страдать от головных болей? Вспомните, чему вас учили в детстве. Прогулки на свежем воздухе, спорт и отдых решат проблему гораздо быстрее и эффективнее, чем самые дорогие таблетки.