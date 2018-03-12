Ещё
Продукты, нехватка которых вызывает головную боль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продукты, нехватка которых вызывает головную боль 

Don't Panic 12 марта 2018
Фото: Don't Panic
Каждому из нас знакома головная боль. Утром она мешает прийти в себя, днем не дает сосредоточиться на работе, вечером вы не можете уснуть, потому что снова страдаете от мигрени. Зимой и весной головная боль возникает чаще обычного: проявляется постоянное переутомление, накапливается стресс, да еще и сказывается несбалансированный рацион. Лекарства проблему решают далеко не всегда, а лишь купируют синдромы. Между тем, медики выяснили, что постоянная нехватка определенных веществ и может быть основной причина головных болей. Включите эти продукты в повседневный рацион и забудьте мигрень как страшный сон.
Витамин B12 и фолиевая кислота
Авитаминоз приводит к стрессу и рассеянности. Особенно важно присутствие в рационе витамина B12 и фолиевой кислоты: без этого постоянная мигрень вам обеспечена. Шпинат, спаржа, тыква и свекла помогут устранить дефицит фолиевой кислоты, куриные яйца обеспечат достаточной дозой витамина B12.
Витамин B6  В нашем зимнем рационе очень много тяжелой и трудноперевариваемой пищи. Напряженная работа кишечника также провоцирует головные боли. Включите в повседневную диету свежие овощи, фасоль и злаковые — так вы поддержите пищеварение витамином B6.
Витамин D  Сравнительно недавно врачи сделали неутешительный вывод о влиянии недостатка витамина D на организм. Оказалось, что дефицит этого витамина приводит к снижению работоспособности и утренним головным болям. Морепродукты, яйца, бобы и прогулки на свежем воздухе решат эту проблему.
Железо и медь
Нет, ничего ковать не придется. Нужно всего лишь включить в рацион фасоль, орехи, морскую капусту, кунжут и печень — так вы купируете дефицит меди и железа в организме. Недостаток этих элементов приводит к снижению давления и мигреням.
Прописные истины
Устали страдать от головных болей? Вспомните, чему вас учили в детстве. Прогулки на свежем воздухе, спорт и отдых решат проблему гораздо быстрее и эффективнее, чем самые дорогие таблетки.
Don't Panic: последние новости
Как продлить жизнь еде: 5 проверенных способов Как легко и просто открыть консервы без ножа Что случится с телом, если все время есть только одну еду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность28
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение