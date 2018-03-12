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Безсолевая диета для похудения
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Безсолевая диета для похудения 

МедикФорум 12 марта 2018
Фото: МедикФорум
Общеизвестно, что соль в больших количествах очень вредна организму. Поскольку это вещество находится во многих продуктах, дополнительное добавление её в блюда провоцирует не только болезни, но и повышение веса. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что, если ограничить её использование, порции будут уменьшаться до 20 — 30 процентов (поскольку несолёной пищи человек съедает гораздо меньше). С учетом этих данных и была создана низкосолевая диета. Время цикла диеты не ограничено, поэтому она может стать «проводником» любого человека к нормализации веса и дорогой к правильному питанию. Ограничение соли в рационе оказывает и лечебный эффект. Диета без соли или с низким содержанием соли показана при таких заболеваниях, как болезни печени и почек с отеками, болезни сердечно-сосудистой системы с нарушениями кровообращения, гипертонии, ревматизме, воспалительных процессах и ожирении. Диета строится на следующих правилах: острые и пряные блюда, копчения и соления необходимо полностью исключить из каждодневного рациона питания. Ограничьте употребление сдобы, сладостей, круп, бананов, винограда, макаронных изделий. Растяните дневной рацион на 4-6 приёмов — ешьте чаще, но меньше. Повседневными продуктами питания должны стать помидоры, нежирная рыба и мясо, ржаной хлеб, фасоль, яйца, творог, капуста, кабачки, морковь, чай вода, кофе. Время от времени в небольших количествах употребляйте картофель, молочные продукты и свеклу. Ни в коем случае не досаливайте приготовленное блюдо — в продуктах питания соли содержится в количествах, полностью достаточных для взрослого человека. Если Вы всё же используете соль для приготовления, ограничьтесь одной небольшой её щепоткой (2-3 грамма). Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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