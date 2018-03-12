20 ошибок, которые вы совершаете в обеденный перерыв

Содержание1. Вы заказываете еду из ресторана2. Вы едите на рабочем столе3. Вы сидите в социальных сетях с телефона4. Вы пьете вторую чашку кофе5. Вы не едите ничего зеленого6. Вы перекусываете бутербродами7. Вы питаетесь обработанным мясом8. Вы используете жирные соусы9. Вы едите на бегу10. Вы пьете обезжиренный йогурт11. Вы едите в гордом одиночестве12. Вы пьете газировку13. Вы разогреваете еду в пластиковых контейнерах14. Вы пьете сок15. Вы садитесь работать сразу после еды16. Вы едите много орехов17. Вы едите слишком быстро18. Вы досаливаете пищу19. Вы пропускаете обед20. Вы курите во время перерыва

Большой плюс хорошей работы — обеденный перерыв. Время, когда можно расслабиться, не думать о делах и просто наслаждаться вкусной едой. Но как раз в этот момент человека подстерегает немало опасностей. Какие ошибки на работе могут подорвать здоровье и стоить карьеры?

1. Вы заказываете еду из ресторана

Исследование, опубликованное в Европейском журнале клинического питания, показало, что блюда из ресторанов и точек быстрого питания содержат значительно больше калорий, насыщенных жиров и соли по сравнению с домашней едой. В среднем один обед «награждает» лишними 190 калориями. Случайная «прибавка» погоды, конечно, не сделает, но если вы заказываете еду каждый день, фигуре это не понравится.

2. Вы едите на рабочем столе

Помимо того, что еда в этом случае не доставляет удовольствие, теряется контроль над количеством съеденного. Об этом говорят исследования Бристольского университета. Феномен объясняется тем, что во время обеда человек часто отвлекается — на телефонные звонки, планирование задач и беседы с коллегами.

3. Вы сидите в социальных сетях с телефона

Это еще один способ съесть лишнего. Телефон заставляет концентрироваться на виртуальных вещах, что приводит к перееданию в реале. Попробуйте отдохнуть от технологий и гаджетов хотя бы в обеденный перерыв, в конечном итоге это поможет вам обрести стройность.

4. Вы пьете вторую чашку кофе

Пара чашек кофе во время обеденного перерыва — плохая идея. Особенно, если обед приходится на 3 часа дня. Ученые Бристольского университета доказали, что несколько чашек кофе даже за 6 часов до времени отхода ко сну могут нарушить планы и вызвать бессонницу.

5. Вы не едите ничего зеленого

Зеленые листовые овощи содержат много питательных веществ — клетчатку, витамин С и другие антиоксиданты. Капуста, салат и шпинат, съеденные во время перерыва, дадут длительное чувство насыщения и помогут предупредить возникновение запоров. А витамин С, регулярно включаемый в пищу, не позволит простуде и гриппу отправить вас на больничный.

Факт!

Ходите похудеть? Тщательно пережевывайте пищу! Чем больше жевательных движений вы совершаете, тем быстрее насыщаетесь.

6. Вы перекусываете бутербродами

Бутерброды сами по себе — еда малополезная, но если они приготовлены, к тому же, из белого хлеба, это может привести к набору лишнего веса. Белый хлеб — это простые углеводы, которые в организме вызывают резкий всплеск глюкозы в крови. После такого перекуса уже через полчаса — час снова хочется есть, а там и до переедания недалеко. Если без бутербродов никак, выбирайте, по крайней мере, цельнозерновой хлеб и вместо колбасы кладите кусочки мяса или рыбы, листовые овощи, сыр, кружки свежих помидоров и огурцов.

7. Вы питаетесь обработанным мясом

Переработанные мясные деликатесы и полуфабрикаты — котлеты, бифштексы, бекон и другие, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, способствуют увеличению риска развития рака и серьезных хронических заболеваний. Здоровая альтернатива — запеченная индейка или куриная грудка, отварное постное мясо.

8. Вы используете жирные соусы

Отличный способ пообедать на работе — забежать утром в магазин и купить свежих овощей и уже на месте приготовить салат. Но здесь есть одно «но»! Никаких жирных заправок! Так, одна столовая ложка «диетического» майонеза дает организму 11 граммов жира, а если майонез густой и жирный — целых 25. Выбирайте для заправки салатов более полезные соусы — например, дижонскую горчицу, томатный соус, хумус.

9. Вы едите на бегу

Если вы покупаете обеды в магазине, недалеко от работы, может возникнуть желание перекусить по дороге в офис. Время при этом, конечно, экономится, но употребление пищи на бегу — плохо для здоровья. Исследования Университета Суррея показывают, что это приводит к перееданию — из-за того, что человек не получает удовлетворение от еды, поэтому подсознательно ест больше во время следующих приемов пищи.

10. Вы пьете обезжиренный йогурт

Во-первых, это не так вкусно, как йогурт нормальной жирности. А во-вторых, совсем не полезно. Исследования, обнародованные в Американском журнале клинического питания, показали, что люди, употребляющие молочные продукты нормальной жирности, имели более низкий риск развития диабета второго типа по сравнению с теми, кто питался обезжиренными продуктами. Так что налегайте на йогурт нормальной жирности и заправляйте свежими ягодами и фруктами — это вкусно и полезно.

А вы знали?

Всем, кто стремится обрести тонкую талию и стать стройными, нужно не голодать, а напротив — питаться часто. Но маленькими порциями и в пределах допустимой суточной калорийности.

11. Вы едите в гордом одиночестве

Оказывается, чтобы сохранить и приумножить здоровье, нужно есть в компании друзей или коллег! По данным ученых из Кембриджского университета, люди, сидящие за одиночным столиком в ресторане, больше склонны к выбору неполезной пищи, отказываясь от блюд с рекомендуемой врачами суточной нормой свежих овощей. Если так поступать часто, это увеличивает вероятность заболевания диабетом и раком.

12. Вы пьете газировку

Одна банка сладкой газировки содержит больше сахара, чем допустимая суточная норма для женщин и мужчин. А именно — 39 граммов! Диетическая газировка ничуть не полезнее, сахар в ней заменен искусственными подсластителями, действие которых врачи связывают с возникновением головных болей и увеличением веса в долгосрочной перспективе. Идеальный вариант питья на работе — минеральная вода без лишних калорий и сахара.

13. Вы разогреваете еду в пластиковых контейнерах

Микроволновка — лучший друг офисного сотрудника. Правда, не всегда! В ней нельзя разогревать еду, содержащуюся в пластиковых контейнерах, внутренний слой которых создан на основе бисфенола А (его используют для упрочнения пластика). В противном случае это грозит проблемами со щитовидной железой, нарушениями гормонального фона и раковыми заболеваниями. Безопасные варианты упаковки пищи — стеклянные и керамические формы.

14. Вы пьете сок Или еще хуже — сидите на «соковых диетах». Ученые доказали, что пакетированный сок из магазина ничем не лучше обычной газировки. В первую очередь из-за высокого содержания сахара, а также отсутствия клетчатки и полезных веществ. Хотите подзарядиться и стать энергичнее? Лучше съешьте цельный фрукт!

15. Вы садитесь работать сразу после еды Конечно, офисным сотрудникам трудно избежать такой участи, но лишние полчаса, проведенные в движении, принесут огромную пользу организму. Исследования, опубликованные в Международном журнале общей медицины, показали, что ходьба в течение 30 минут после еды поможет предупредить набор веса и способствует похудению.

А вы знали?

Мозгу человека требуется не меньше 20 минут, чтобы понять, что желудок полный и трапезу пора заканчивать.

16. Вы едите много орехов

Даже полезной пищи может быть слишком много! Так, миндаль — отличный вариант перекуса на работе — в нем много клетчатки и высококачественного белка. Но если человек не следит за количеством порции, в конечном итоге это чревато округлением талии. В половине стакана миндаля около 300 ккал!

17. Вы едите слишком быстро

Исследования, опубликованные в Журнале Академии питания и диетологии, люди, которые едят быстро, чаще страдают ожирением, чем те, которые выбирают нормальный темп питания. Не спешите хотя бы в обеденный перерыв! Работа не волк, в лес не убежит…

18. Вы досаливаете пищу

Щепотка соли, добавленная в тарелку с супом, может нанести ущерб вашему здоровью. По данным исследования, опубликованного в медицинском журнале «Гипертензия», потребление слишком большого количества соли может увеличить риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствует увеличению кровяного давления.

19. Вы пропускаете обед

Самая большая ошибка на работе — отсутствие перерыва и, следовательно, питания. Согласно данным научного исследования, опубликованного в журнале Nutrition, люди, которые пропускают обед, становятся более раздражительными и эмоционально нестабильными, им сложно сконцентрироваться на текущих задачах, что в свою очередь может плохо сказаться на карьере.

20. Вы курите во время перерыва

Курение — вредная привычка, которая приносит много вреда вашему здоровью Она увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, может усугубить тревожность и способствовать возникновению депрессии. Вместо того чтобы закурить, съешьте что-то полезное и вкусное! Сухофрукты — отличный вариант, они сохраняют ясность ума, увеличивают работоспособность и делают талию тонкой.

Комментарий экспертаЯна Александровна Пискуровская, заведующая Консультативно-диагностическим центром ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины М им. О. К. Скобелкина ФМБА России»

Большую часть будних дней мы проводим на работе. Поэтому важно не только дома, но и на работе питаться правильно. И придерживаться общего режима в выбранной системе питания. Из частых ошибок, связанных с неправильным питанием во время рабочего дня можно назвать следующие:

— пропуск домашнего завтрака;

— перекусы булочками, печеньем, пиццей, тортом, пирожными, фастфудом;

— отсутствие режима питания;

— отсутствие движения после еды.

Эти вредные привычки приводят к тому, что пища плохо переваривается. И последствия этого — лишний вес, жирная кожа, чувство тяжести. Чтобы избежать вреда, которое приносит здоровью неправильное питание, нужно перестроить себя на полноценный для здоровья режим:

— не пропускать завтрак дома и сделать его питательным и полноценным, не тяжелым, но калорийным (примеры: каша, омлет, мед, молочные продукты, орехи, сухофрукты);

— практиковать перекусы на работе (один до обеда, другой между обедом и ужином). Их нужно сделать полезными, они должны быть в одно и то же время (фрукт, хлебцы, орехи, сухофрукты, кисломолочные продукты);

— не обедать на бегу;

— не пропускать полноценный обед (жидкое горячее блюдо должно быть обязательно), приветствуется больше овощей;

— разрешите себе прогуляться минут 10-15 после обеда;

— ужинайте дома чем-нибудь легким.

Комментарий экспертаВиталий Кекух, специалист по снижению веса и коррекции пищевого поведения

Самая главная ошибка, которую чаще всего совершают — не берут с собой полноценный обед и правильные перекусы.

Чаще всего это происходит потому, что в офисе нет специально организованного места для хранения, разогрева еды и самих обедов. Сотрудники в лучшем случае ходят в кафе, столовые, в худшем — едят за рабочим столом, то, до чего рука дотянулась. Чаще всего это печенье, сухарики, конфеты или шоколад. Я понимаю, что это очень дискомфортно, достать контейнер с обедом и начать есть прямо на рабочем месте. Но всегда есть выход.

Приготовьте дома правильный сэндвич или бутерброд: черный или цельнозерновой хлеб + лист салата + курица, индейка, говядина или язык — на ваш вкус + огурец + кружок помидора. Это то, что без проблем можно съесть на рабочем месте, если другой возможности нет.

Еще одна ошибка — большие интервалы между приемами пищи. Чаще всего офисные работники едят 1-2 раза в день, а вечером, придя домой, опустошают свои холодильники. Это приводит к проблемам с ЖКТ, набору веса. Чтобы этого не происходило, начните ставить будильник. Помните, что вы должны есть через 2-3 часа. Вы можете не испытывать чувство голода. У взрослых людей это ощущение притупляется. Поэтому, заводите будильник и четко соблюдайте пищевой режим, если хотите быть стройным и здоровым.

Третья ошибка — это то, что вы выбираете для перекусов: сухарики, сушки и печенье. Высококалорийная, жирная еда, богатая углеводами. Пользы ноль, талия все больше.

Четвертая ошибка — вспомните, что вы пьете в офисе? Чай, кофе? Со сливками и сахаром? Убирайте! Начинайте пить чистую воду — 1-1,5 литра. Ставьте бутылку рядом с собой и в течение дня выпивайте. Результат почувствуете через 3 недели. Голова ясная, кожа чище, настроение лучше.

Комментарий экспертаРоман Евгеньевич Мальков, врач спортивной медицины, врач-диетолог

Первая, и, на мой взгляд, существенная ошибка — это регулярное питание в точках общественного питания. Вы не знаете качество продуктов и, к примеру, на каком масле все это приготовлено. Я рекомендую приносить на работу еду из дома.

Вторая ошибка — это частые перекусы с выпечкой или сладостями. Печенье, булочки выпекаются на маргарине, и могут содержать трансжиры. Частые перекусы заставляют поджелудочную железу часто выделять инсулин, что негативно влияет на здоровье и может привести к развитию инсулиновой резистентности. В этом отношении легкое чувство голода необходимо продлевать как можно дольше для того, чтобы получить оздоровительный эффект.

Трехразовое питание без перекусов лучше сказывается на здоровье и фигуре. Если вам трудно выдержать подобный режим, то дробное питание маленькими порциями может быть решением для вас. Наилучшим образом работает чередование различных режимов питания. Организм привыкает к однообразию и начинает более рационально расходовать калории.

Комментарий экспертаЭмилия Викторовна Цыбикова, кандидат медицинских наук, врач тибетской медицины в г. Москва

Во время работы зачастую возникают стрессовые ситуации. И одна из самых вредных привычек в этих случаях — заедание стрессов. Объясняется она просто. С точки зрения тибетской медицины, нервные стрессы связаны с расстройством регулирующей системы Рлунг, или Ветер. Эта система отвечает за нервы и психическую деятельность. Сладкий вкус успокаивает Ветер. Поэтому обычно мы заедаем стрессы сладостями, кондитерскими изделиями. Это почти неизбежно приводит к избыточному весу, а от него недолго до ожирения.

Лишние килограммы сами по себе представляют проблему. Но главная их опасность состоит в том, что они служат сигналом о дисбалансе другой регулирующей системы — Слизи, или Бадкан (тиб.). Эта система занимает обширное место в организме, и ее расстройство может стать причиной неисчислимых болезней. Здесь и хронические болезни дыхательных путей (непроходящий кашель, бронхит), и бронхиальная астма, и пониженный иммунитет, и болезни суставов. Кроме того, возможны эндокринные нарушения, гинекологические заболевания, гипертония — весь комплекс проблем здоровья, которые восточная медицина называет болезнями холода.

Если сладкий вкус успокаивает систему Рлунг, то горький вкус, напротив, ее возбуждает. Поэтому вторая вредная привычка на работе — взбадривать себя с помощью кофе. Кроме того, кофе оказывает охлаждающее действие на организм, что еще больше способствует расстройству нервной системы. Это приводит к таким симптомам как хаотичность мышления, эмоциональная лабильность (резкие перемены настроения), расстройства сна.

Со временем возбуждение Рлунг сменяется ее истощением. В восточной медицине это называется переходом из состояния Ян в состояние Инь. Оно характеризуется упадком сил, апатией, депрессией, хронической усталостью, снижением работоспособности.

Третья вредная привычка — перекусывание на бегу, питание всухомятку, беспорядочное питание. Это один из существенных факторов нервных расстройств, а вслед за этим и психосоматических заболеваний. Зачастую на работе мы пренебрегаем горячим питанием, едим холодные закуски и бутерброды. Это особенно опасно в условиях холодного климата России и воздействия кондиционеров. Поток охлажденного воздуха сам по себе вреден для нервной системы. При этом он значительно усугубляет фактор неправильного питания. Как результат — синдром хронической усталости, тревоги, страх, депрессия, беспокойство, а также радикулиты, хронические боли в спине, пояснице и шее, невралгии (в том числе, тройничного лицевого нерва, межреберная невралгия), невриты. Чтобы избежать этих заболеваний, следует избегать потоков холодного воздуха от кондиционеров и питаться правильно — регулярно, без перееданий и голоданий, горячей пищей.

Питание должно быть согревающим. Это особенно важно для систем Ветер и Слизь, которые имеют природу холода. Если учесть, что до 80% населения Средней полосы России имеет конституцию Слизь-Ветер или Ветер-Слизь, эти рекомендации особенно актуальны для нашей страны. Согревающее питание — это не просто горячая пища. Это еще и продукты, которые дают тепло организму. К ним относятся курица, рыба, баранина, пряности, чеснок, лук. Именно этих продуктов мы обычно избегаем на работе из-за того, что они распространяют запах, который может не понравиться сослуживцам.

Как правило, мы пренебрегаем и супами. Между тем, куриные и рыбные супы — прекрасное средство профилактики болезней холода, в том числе иммунодефицитных состояний и нервных расстройств. Учитывая, как часто мы сталкиваемся со стрессовыми ситуациями на работе и контактируем с сослуживцами-вирусоносителями, такая профилактика очень нужна.

К сожалению, в наше время многие жертвуют здоровьем ради работы, приходят на работу больными при вирусных инфекциях. Потому очень важно позаботиться о своем иммунитете. Это значит исключить холодные перекусы, беспорядочное питание всухомятку. Очень вредно запивать пищу, содержащую животные жиры, охлажденными напитками. Жирная пища сама по себе может привести к расстройству системы Слизь. А в сочетании с холодным питьем — это прямой путь к снижению иммунитета, избыточному весу и ожирению.

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