Как растет еда до того, как оказаться на полках магазинов

Большинство из нас уже привыкли приобретать различные продукты в упаковках или в подготовленном для продажи виде, даже не задумываясь о том, как они выглядели до этого. Ниже представлены обычные товары в неожиданном ракурсе. Брюссельская капуста Этот вид капусты растет не так, как обычная, поскольку вертикальные «кусты» тянутся вверх и буквально усыпаны маленькими «головками». Мы же видим их уже в отделенном виде, аккуратно уложенными в тару или замороженными. Ананас Этот тропический фрукт растет отнюдь не на деревьях, как можно было бы подумать, а на своего рода «кустах», которыми обычно засаживают целые поля. Ананасы полезны для здоровья, особенно в случае с теми, кто страдает от сердечно-сосудистых недугов. Финики Эти вкусные лакомства растут на высоких деревьях, свисая оттуда, подобно большой связке бубликов. На прилавки магазинов и супермаркетов этот плод финиковой пальмы поступает уже в качестве сухофрукта. Хурма Это угощение растет на деревьях, достаточно щедро «облепливая» каждую ветку, гнущуюся под тяжестью спелой ягоды. Наиболее полезна она в зимний период, особенно при наличии проблем с сердцем, анемии и гипертонии. Корица Данная пряность знакома почти каждому, поскольку ее часто употребляют для выпечки или добавляют в различные напитки. Получают ее из тщательно высушенной внутренней части коры дерева семейства Лавровых. В зависимости от вида, обрабатывать ее могут разными способами. Кофе Зерна кофе растут на кофейных деревьях, а их выращиванием занимаются порядка 50 государств мира. Плодоносит растение фактически круглый год, а собирают зерна, как правило, исключительно вручную, после чего их обрабатывают и отправляют в продажу, иногда предварительно перемолов. Кешью Один из наиболее необычных орехов растет на деревьях, распространенных, как правило, в тропиках. Раскрыть сырой орех голыми руками невозможно из-за смолы, поэтому его сперва обжаривают, а затем уже очищают от скорлупы и шелухи. Черный перец Одна из наиболее популярных пряностей, а ее родиной являются субтропики Азии. В естественных условиях обитания черный перец растет многолетней древовидной лианой, которая ловко обвивает стволы деревьев. В высоту она вырастать может до 15 метров.