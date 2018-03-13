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Звездный рецепт: Ченнинг Татум готовит креветки в кляре
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Звездный рецепт: Ченнинг Татум готовит креветки в кляре 

Passion.ru 13 марта 2018
Фото: Passion.ru
Вам понадобится: тигровые креветки — 1 пачка лимонный сок — 1 ст. ложка мука — 2 ст. ложки вода — 80 мл имбирь молотый — 1/4 ч. ложки сода — на кончике ножа соль — 1/3 ч. ложки белый кунжут — 1 ч. ложка растительное масло для фритюра Приготовление: Креветки в кляре — азиатское блюдо. Приготовить закуску можно как из замороженных королевских креветок, так и из сырых. Первые придется разморозить — обдать кипятком. Очищенные креветки сбрызгиваем лимоным соком и оставляем на 10-15 минут в таком вот простом маринаде. Тем временем готовим кляр. Муку высыпаем в глубокую миску, добавляем соль, щепотку молотого имбиря и соду на кончике ножа. Затем постепенно вливаем холодную воду, взбивая венчиком. Должна получиться однородная масса. Кладем кунжут и еще раз тщательно перемешиваем. Разогреваем масло в глубокой сковороде. Когда масло закипит, берем две деревянные палочки или вилку и обмакиваем креветку в кляр и кладем в масло. Креветки жарятся в масле быстро, так что не переборщите: несколько минут — и выкладывайте их на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Внимание: рецепт рассчитан на 15 больших креветок, если вам требуется больше, во-первых, поменяйте масло, во-вторых, удвойте или утройте состав компонентов. Фото: shutterstock.com
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