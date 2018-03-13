Эти блюда заставят вас полюбить брокколи: 7 вкусных рецептов

Если вы еще не успели полюбить брокколи, наша подборка самых вкусных рецептов с этим полезным овощем наверняка сможет вас переубедить. Тем более что вкусно приготовить брокколи проще и быстрее, чем вы думаете.

Вам понадобится:

Горох — 1/3 стакана

Бульон овощной — 800 мл Брокколи — 150 г Картофель крупный — 1 шт.

Цукини — 100 г Чеснок — два зубчика

Зелень (петрушка, укроп) — по вкусу

Приправы, специи — по вкусу

1. В закипающий бульон всыпьте горох и варите до готовности около 15-ти минут. Добавьте нарезанный кубиками картофель и оставьте вариться, пока горох не станет мягким.

2. На сковороде до готовности обжарьте остальные нарезанные овощи, чеснок (мелко нарезанный или тертый), специи и приправы.

3. Добавьте обжаренные овощи в суп за несколько минут до его готовности. Подавайте суп, украсив его мелко нарубленной свежей зеленью.

Вам понадобится:

Брокколи — 250 г Цветная капуста — 250 г Чеснок — 2 зубчика

Приправы и специи — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст.л.

1. Духовку поставьте разогреваться на 180 °C, подготовьте противень, смазав его оливковым маслом или застелив фольгой.

2. Соцветия брокколи и цветной капусты переложите в большую миску, смешайте со специями, приправами, оливковым маслом и тертым чесноком. Тщательно перемешайте.

3. Выложите всю капусту на противень и запекайте около 20-ти минут до готовности. Готовое блюдо можно посыпать тертым твердым сыром и подавать со сливочным соусом.

Вам понадобится:

Брокколи — 500 г Лук-порей — 1 шт.

Овощной бульон — 500 мл Картофель крупный — 1 шт.

Чеснок — 1 крупный зубчик

Сливки — 200 мл Сок половины лимона

Приправы, специи — по вкусу

Оливковое масло — 1 ст.л.

Свежая зелень — по вкусу

1. На сковороде обжарьте лук с чесноком до готовности. Добавьте их в кастрюлю с овощным бульоном, после чего добавьте нарезанный кубиками картофель. Варите около 20-ти минут до готовности.

2. Разделите брокколи на соцветия и добавьте в суп, после чего готовьте еще 5 минут. Добавьте приправы и специи.

3. Используя блендер, сделайте суп-пюре, добавляя сливки и сок лимона.

4. Подавайте суп-пюре, украсив его свежей зеленью или соцветием брокколи.

Вам понадобится:

Брокколи — 500 г Огурцы — 3-4 шт.

Авокадо — 1 шт.

Салат-латук — 1 кочан

Кинза — пучок

Сок одного лайма

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — для заправки

1. Соцветия брокколи приготовьте на пару. Огурцы нарежьте на кусочки, авокадо очистите и нарежьте ломтиками. Кинзу мелко порубите, салат-латук измельчите руками.

2. Смешайте все ингредиенты и добавьте к ним сок лайма и оливковое масло, а также приправы и специи по вкусу. Тщательно перемешайте. При подаче можно украсить готовый салат зернами граната.

Вам понадобится:

Брокколи — 300 г Паста твердая — 300 г Сливочное масло — 3 ст.л.

Мука — 1/4 ст Молоко — 2 ст Соль, перец — по вкусу

Тертый твердый сыр — 1 ст 1. Отварите пасту до состояния аль денте, за 3-4 минуты до окончания варки добавив в кастрюлю мелкие соцветия брокколи.

2. Растопив в сковороде сливочное масло, добавьте муку, молоко и, постоянно помешивая, варите около 10-ти минут до загустения сливочного соуса. Снимите с огня и добавьте приправы и специи.

3. Положите пасту с брокколи в сковороду, а затем как следует перемешайте. Подавайте блюдо, посыпав его тертым сыром.

Вам понадобится:

Брокколи — 1 кочан

Лук — 1 шт.

Фета — 100 г Основа для пирога — 1 упаковка

Соль, перец — по вкусу

Розмарин — 1 ч.л.

Оливковое масло — 1/4 стакана

1. Поставьте духовку разогреваться (нужная температура — около 200 °C). Подготовьте противень, застелив его бумагой для выпекания. Рабочую поверхность для раскатывания теста присыпьте мукой.

2. В большой кастрюле нагрейте масло, добавьте рубленый лук, соль и перец и готовьте, помешивая, до золотистого цвета.

3. Разделите брокколи на соцветия и добавьте в кастрюлю. Затем добавьте фету и рубленный розмарин. Как следует перемешайте все ингредиенты.

4. Раскатав тесто, переложите его на противень. Выложите начинку и загните края пирога по направлению к центру.

5. Выпекайте пирог около получаса. Можно подать его с дижонской горчицей.

Вам понадобится:

Брокколи — 300 г Куриное филе — 200 г Шампиньоны — 300 г Твердый сыр — 100 г Лук — 1 шт.

Молоко — 300 мл Мука — 2 ст.л.

Растительное масло — для жарки

Соль, перец — по вкусу

1. Установив температуру 180 °C, поставьте духовку разогреваться. Подготвьте форму для запекания, смазав ее маслом.

2. Тонко нарежьте куриное филе куриное и обжарьте в сковороде до золотистого цвета, добавьте лук и грибы. Брокколи отварите до готовности и добавьте в сковороду.

3. В сковороду добавьте 2 ст.л. муки, перемешайте и вливайте теплое молоко, постоянно помешивая. Готовьте до загустения молока. Посолите и поперчите по вкусу.

4. Посыпав запеканку сыром, запекайте ее в духовке около 15-ти минут. Подавайте блюдо горячим.