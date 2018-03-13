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Эти блюда заставят вас полюбить брокколи: 7 вкусных рецептов
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Эти блюда заставят вас полюбить брокколи: 7 вкусных рецептов 

Kitchenmag 13 марта 2018
Фото: Kitchenmag
Если вы еще не успели полюбить брокколи, наша подборка самых вкусных рецептов с этим полезным овощем наверняка сможет вас переубедить. Тем более что вкусно приготовить брокколи проще и быстрее, чем вы думаете.
Вам понадобится:
Горох — 1/3 стакана
Бульон овощной — 800 мл  Брокколи — 150 г  Картофель крупный — 1 шт.
Цукини — 100 г  Чеснок — два зубчика
Зелень (петрушка, укроп) — по вкусу
Приправы, специи — по вкусу
1. В закипающий бульон всыпьте горох и варите до готовности около 15-ти минут. Добавьте нарезанный кубиками картофель и оставьте вариться, пока горох не станет мягким.
2. На сковороде до готовности обжарьте остальные нарезанные овощи, чеснок (мелко нарезанный или тертый), специи и приправы.
3. Добавьте обжаренные овощи в суп за несколько минут до его готовности. Подавайте суп, украсив его мелко нарубленной свежей зеленью.
Вам понадобится:
Брокколи — 250 г  Цветная капуста — 250 г  Чеснок — 2 зубчика
Приправы и специи — по вкусу
Оливковое масло — 2 ст.л.
1. Духовку поставьте разогреваться на 180 °C, подготовьте противень, смазав его оливковым маслом или застелив фольгой.
2. Соцветия брокколи и цветной капусты переложите в большую миску, смешайте со специями, приправами, оливковым маслом и тертым чесноком. Тщательно перемешайте.
3. Выложите всю капусту на противень и запекайте около 20-ти минут до готовности. Готовое блюдо можно посыпать тертым твердым сыром и подавать со сливочным соусом.
Вам понадобится:
Брокколи — 500 г  Лук-порей — 1 шт.
Овощной бульон — 500 мл  Картофель крупный — 1 шт.
Чеснок — 1 крупный зубчик
Сливки — 200 мл  Сок половины лимона
Приправы, специи — по вкусу
Оливковое масло — 1 ст.л.
Свежая зелень — по вкусу
1. На сковороде обжарьте лук с чесноком до готовности. Добавьте их в кастрюлю с овощным бульоном, после чего добавьте нарезанный кубиками картофель. Варите около 20-ти минут до готовности.
2. Разделите брокколи на соцветия и добавьте в суп, после чего готовьте еще 5 минут. Добавьте приправы и специи.
3. Используя блендер, сделайте суп-пюре, добавляя сливки и сок лимона.
4. Подавайте суп-пюре, украсив его свежей зеленью или соцветием брокколи.
Вам понадобится:
Брокколи — 500 г  Огурцы — 3-4 шт.
Авокадо — 1 шт.
Салат-латук — 1 кочан
Кинза — пучок
Сок одного лайма
Соль, перец — по вкусу
Оливковое масло — для заправки
1. Соцветия брокколи приготовьте на пару. Огурцы нарежьте на кусочки, авокадо очистите и нарежьте ломтиками. Кинзу мелко порубите, салат-латук измельчите руками.
2. Смешайте все ингредиенты и добавьте к ним сок лайма и оливковое масло, а также приправы и специи по вкусу. Тщательно перемешайте. При подаче можно украсить готовый салат зернами граната.
Вам понадобится:
Брокколи — 300 г  Паста твердая — 300 г  Сливочное масло — 3 ст.л.
Мука — 1/4 ст  Молоко — 2 ст  Соль, перец — по вкусу
Тертый твердый сыр — 1 ст  1. Отварите пасту до состояния аль денте, за 3-4 минуты до окончания варки добавив в кастрюлю мелкие соцветия брокколи.
2. Растопив в сковороде сливочное масло, добавьте муку, молоко и, постоянно помешивая, варите около 10-ти минут до загустения сливочного соуса. Снимите с огня и добавьте приправы и специи.
3. Положите пасту с брокколи в сковороду, а затем как следует перемешайте. Подавайте блюдо, посыпав его тертым сыром.
Вам понадобится:
Брокколи — 1 кочан
Лук — 1 шт.
Фета — 100 г  Основа для пирога — 1 упаковка
Соль, перец — по вкусу
Розмарин — 1 ч.л.
Оливковое масло — 1/4 стакана
1. Поставьте духовку разогреваться (нужная температура — около 200 °C). Подготовьте противень, застелив его бумагой для выпекания. Рабочую поверхность для раскатывания теста присыпьте мукой.
2. В большой кастрюле нагрейте масло, добавьте рубленый лук, соль и перец и готовьте, помешивая, до золотистого цвета.
3. Разделите брокколи на соцветия и добавьте в кастрюлю. Затем добавьте фету и рубленный розмарин. Как следует перемешайте все ингредиенты.
4. Раскатав тесто, переложите его на противень. Выложите начинку и загните края пирога по направлению к центру.
5. Выпекайте пирог около получаса. Можно подать его с дижонской горчицей.
Вам понадобится:
Брокколи — 300 г  Куриное филе — 200 г  Шампиньоны — 300 г  Твердый сыр — 100 г  Лук — 1 шт.
Молоко — 300 мл  Мука — 2 ст.л.
Растительное масло — для жарки
Соль, перец — по вкусу
1. Установив температуру 180 °C, поставьте духовку разогреваться. Подготвьте форму для запекания, смазав ее маслом.
2. Тонко нарежьте куриное филе куриное и обжарьте в сковороде до золотистого цвета, добавьте лук и грибы. Брокколи отварите до готовности и добавьте в сковороду.
3. В сковороду добавьте 2 ст.л. муки, перемешайте и вливайте теплое молоко, постоянно помешивая. Готовьте до загустения молока. Посолите и поперчите по вкусу.
4. Посыпав запеканку сыром, запекайте ее в духовке около 15-ти минут. Подавайте блюдо горячим.
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