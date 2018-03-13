Пять пищевых добавок, которые не так опасны

Принято считать, что пищевые добавки вредят здоровью, но в каждом правиле есть исключения. Рассказываем о добавках, которые на самом деле не так уж и опасны для организма человека.

Пищевая промышленность развивается быстрыми темпами. В погоне за выручкой производители используют пищевые добавки — красители, ароматизаторы и консерванты, которые продлевают срок годности продуктов. Как правило, такие добавки опасны для здоровья, но иногда дискуссии вокруг некоторых из них преувеличены.

Мы составили подборку из пяти пищевых добавок, которые все считают вредными: на практике они не так уж и опасны для здоровья человека.

Глутамат натрия — самая популярная и известная пищевая добавка, которую считают опасной. Считается, что глутамат натрия провоцирует ожирение и онкологические заболевания. Но мало кто знает, что глутамат натрия в естественном виде присутствует в белковых продуктах: сыре, молоке, мясе. Это соль аминокислоты, из которой строятся белки.

Добавка, полученная искусственным путем, мало отличается по составу от натурального глутамата натрия, а значит, не наносит организму особого вреда. Но факт остается фактом: в сочетании с белками и жирами глутамат натрия усиливает их вкус и делает еду вкуснее. Чаще всего опасения по поводу глутамата связаны с тем, что его добавляют в состав вредных продуктов: фастфуда, быстрых супов и лапши.

Е471 — это эмульгатор. В пищевой промышленности его используют, чтобы исправить консистенцию того или иного продукта: повысить вязкость, желейность. Эмульгатор Е471 также замедляет процесс испарения жидкостей и изменения их цвета, тем самым продлевая срок годности продуктов.

Е471 чаще всего добавляют в глазированные десерты, взбитые сливки, кондитерские крема, мороженое, майонез, маргарин и макароны. Эмульгатор обвиняют в том, что он нагружает печень и приводит к ожирению. На самом деле это не совсем так: добавку производят из избытка глицерина и растительных жиров. Дополнительный аргумент в пользу эмульгатора: он разрешен в европейских странах.

Е951 — популярный подсластитель, который имеет и другие названия: Аспартам, Аспамикс, Нутрасвит, Свитли. Это синтетический заменитель сахара, который используется в различных продуктах питания: жевательной резинке, прохладительных напитках, йогуртах, конфетах, пастилках от кашля.

Раньше Е951 считали вредной добавкой и подозревали в том, что он провоцирует болезнь Альцгеймера, нарушения гормонального фона и развитие онкологических заболеваний. В результате исследований этот тезис был опровергнут: доказано, что синтетический заменитель не приносит вреда здоровью.

Е110 — краситель желтого цвета, который в пищевой промышленности называют "Солнечный закат". Он встречается в различных продуктах питания: шоколаде, карамели, мармеладе, рыбных консервах, восточных пряностях и других.

В России краситель Е110 разрешен к использованию в пищевой промышленности. У специалистов были подозрения, что эта добавка негативно влияет на детей: вызывает гиперактивность и рассеивает внимание. Кроме того, считается, что "Солнечный закат" не подходит людям с непереносимостью аспирина. Однако прямые доказательства пагубного влияния красителя на здоровье до сих пор не обнаружены.

В пищевой промышленности также популярна пищевая добавка Е425 (конжак, конжаковая мука, коньяк). Стабилизатор придает продуктам вязкость и благоприятно влияет на их консистенцию. Добавка входит в состав джемов, варенья, желе, начинки для сладостей, сливок, сыров и консервов. Она особенно популярна в Японии: там ее добавляют в супы и другие блюда.

Исследования показали, что желеобразная добавка Е425 не просто безопасна для здоровья, но даже приносит пользу организму.