Тушеное мясо с кнедликами: ужин по-чешски

Сегодня мы хотим порадовать вас традиционным чешским блюдом — тушеным мясом с кнедликами. Любители мяса, не упустите возможность полакомиться мякотью говядины, тушеной в пиве. Вприкуску с кнедликами из картофеля и свежей зеленью получится еще вкуснее. Попробуйте!

Тушеное мясо с кнедликами/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

700 г говядины,

2 луковицы,

70 г сливочного масла,

1 ч. ложка молотой паприки,

1 ч. ложка тмина,

150 мл бульона,

200 мл темного пива,

500 г картофеля,

1 яйцо,

150 г муки,

зелень для украшения,

соль.

Приготовление:

1. Мясо нарежьте кусочками, лук — полукольцами. В сотейнике распустите сливочное масло и подрумяньте лук. Положите мясо и жарьте 10 минут. Посыпьте солью, влейте бульон и тушите 30 минут. Добавьте пиво и тушите ещё 1 час.

Шаг 1. Нарезаем мясо.

2. Для кнедликов картофель очистите и отварите до готовности. Разомните, добавьте яйцо, муку и хорошо перемешайте. Посолите по вкусу. Из получившегося теста сформируйте небольшие батончики и нарежьте их толстыми ломтиками.

Шаг 2. Нарезаем тесто на кусочки.

3. Получившиеся ломтики опускайте небольшими порциями в кипящую подсоленную воду и варите до готовности (2 минуты после всплытия на поверхность). Готовые кнедлики подавайте вместе с мясом, полейте соусом и украсьте зеленью.

Шаг 3. Шумовкой достаем из кастрюли кнедли.

Время приготовления 80 минут. В одной порции 380 ккал.