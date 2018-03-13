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Тушеное мясо с кнедликами: ужин по-чешски
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Тушеное мясо с кнедликами: ужин по-чешски 

7dach.ru 13 марта 2018
Фото: 7dach.ru
Сегодня мы хотим порадовать вас традиционным чешским блюдом — тушеным мясом с кнедликами. Любители мяса, не упустите возможность полакомиться мякотью говядины, тушеной в пиве. Вприкуску с кнедликами из картофеля и свежей зеленью получится еще вкуснее. Попробуйте!
Тушеное мясо с кнедликами/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Понадобится:
700 г говядины,
2 луковицы,
70 г сливочного масла,
1 ч. ложка молотой паприки,
1 ч. ложка тмина,
150 мл бульона,
200 мл темного пива,
500 г картофеля,
1 яйцо,
150 г муки,
зелень для украшения,
соль.
Приготовление:
1. Мясо нарежьте кусочками, лук — полукольцами. В сотейнике распустите сливочное масло и подрумяньте лук. Положите мясо и жарьте 10 минут. Посыпьте солью, влейте бульон и тушите 30 минут. Добавьте пиво и тушите ещё 1 час.
Шаг 1. Нарезаем мясо.
2. Для кнедликов картофель очистите и отварите до готовности. Разомните, добавьте яйцо, муку и хорошо перемешайте. Посолите по вкусу. Из получившегося теста сформируйте небольшие батончики и нарежьте их толстыми ломтиками.
Шаг 2. Нарезаем тесто на кусочки.
3. Получившиеся ломтики опускайте небольшими порциями в кипящую подсоленную воду и варите до готовности (2 минуты после всплытия на поверхность). Готовые кнедлики подавайте вместе с мясом, полейте соусом и украсьте зеленью.
Шаг 3. Шумовкой достаем из кастрюли кнедли.
Время приготовления 80 минут. В одной порции 380 ккал.
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