5 классных рецептов десертов без сахара

240 calories

Ленивая овсянка «карамель-макиато»

Каша, которая не только готовится с вечера (а значит экономит время утром), но и отлично бодрит, ведь один из главных ингредиентов в ней — ароматный эспрессо. Ленивая овсянка «карамель-макиато» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 240 ккал

Ингредиенты

Хлопья (овсяные) 1 стакан Миндальное молоко 1 стакан Кофе (эспрессо) 1 чашка Сахарозаменитель (стевия или другой) 3 ст. л. Семена (чиа) 2 ст. л. Кокосовые сливки 1 ст. л. Сироп (финиковый) 1 ст. л. Ваниль (экстракт) 2 ч. л. Соль ¼ ч. л.

В большой миске смешайте овсяные хлопья, семена чиа, стевию и соль.

Добавьте миндальное молоко, кофе и ванильный экстракт. Перемешайте. Разложите в два стакана для подачи и уберите в холодильник на всю ночь.

Утром перед подачей добавьте в стаканы с овсянкой кокосовые сливки и финиковый сироп.

290 calories

«Яблочный пирог» в яблоке

Чтобы уменьшить количество углеводов в яблочном пироге, попробуйте приготовить его прямо в яблоке. В этом рецепте используется минимальное количество теста. «Яблочный пирог» в яблоке СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 7 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 290 ккал

Ингредиенты

Яблоко (сорт «Гренни») 7 шт. Тесто (бездрожжевое) 500 г Вода 1 стакан Лимон (сок) ¼ стакана + 1 ч. л. Сахарозаменитель (стевия или другой) ½ ч. л. Корица 1 ч. л. Кардамон ⅛ ч. л. Мускатный орех ⅛ ч. л. Соль ⅛ ч. л.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Нарежьте тесто на тонкие полоски размером 4 x 1 см. На одно яблоко потребуется примерно 5 штук.

Отрежьте верхушки яблок, удалите внутренности и переложите их в отдельную миску. Яблоки должны остаться полупустыми. Сбрызните их лимонным соком (на это уйдёт около ¼ стакана).

Оставшуюся мякоть от яблок очистите от семечек и нарежьте на мелкие кусочки.

К нарезанным яблокам добавьте корицу, кардамон, мускатный орех, стевию, соль и 1 ч. л. лимонного сока. Хорошо перемешайте.

Переложите готовую начинку в яблоки.

Сверху выложите полоски из теста «шашкой».

В глубокое блюдо налейте стакан воды и выложите яблоки. Накройте их фольгой и отправьте в духовку на 15 минут. После этого снимите фольгу и готовьте яблоки ещё 25 минут.

50 calories

Кокосовые макаруны

Попробуйте другой вариант популярных пирожных — с кокосовой стружкой, киноа и мёдом. Кокосовые макаруны СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 15 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 50 ккал

Ингредиенты

Кокосовая стружка 1,5 стакана Киноа (варёная) 1 стакан Яйца (белки) 3 шт. Мёд ¼ стакана Соль щепотка

В небольшой миске с жаропрочным покрытием смешайте яичные белки с мёдом. Поставьте миску на водяную баню, чтобы мёд растаял. Когда масса станет тёплой — готово.

Добавьте к смеси кокосовую стружку, варёную крупу киноа и соль. Хорошо перемешайте.

Готовую смесь уберите в холодильник на 2 часа.

Разогрейте духовку до 165 градусов.

Застелите противень пергаментной бумагой. С помощью ложки сформируйте из готовой смеси небольшие шарики и выложите их на пергаментную бумагу.

Выпекайте макаруны 15 минут, пока они не начнут коричневеть.

Дайте пирожным 10 минут остыть и подавайте к столу.

70 calories

Печенье с пеканом

Никакого сливочного масла, муки и сахара в этом рецепте нет. Только полезные ингредиенты — финики, пекан, миндальная мука, кокосовое масло и кленовый сироп. Печенье с пеканом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 18 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 70 ккал

Ингредиенты

Мука (миндальная) 2 + ¼ стакана Орехи (пекан) 1,5 стакана Финики ⅓ стакана Масло (кокосовое) ¼ стакана + 5 ст. л. Сироп (кленовый) 8 ст. л. Миндальное молоко 2-3 ст. л. Ваниль (экстракт) 1,5 + ¼ ч. л. Сода ¼ ч. л. Соль ¼ + ⅛ ч. л.

Замочите финики в горячей воде на 10 минут.

В небольшом сотейнике смешайте 5 ст. л. кленового сиропа, ¼ стакана кокосового масла, 1 ст. л. миндального молока и ¼ ч. л. экстракта ванили. Нагрейте, чтобы кокосовое масло растворилось, и снимите с огня.

Достаньте финики из воды и удалите косточки.

Переложите финики в блендер, добавьте к ним готовую массу из сотейника и взбейте всё до однородной консистенции.

Добавьте ⅛ ч. л. соли и мелко нарезанный пекан. Перемешайте и отставьте массу в сторону. Это будет начинкой для печенья.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.

Теперь приготовьте тесто. В большой миске смешайте миндальную муку, ¼ ч. л. соли и ¼ ч. л. соды. Хорошо перемешайте и добавьте 5 ст. л. кокосового масла. Снова перемешайте.

Добавьте к массе 3 ст. л. кленового сироп, 1,5 ч. л. экстракта ванили и 1 ст. л. миндального молока. Перемешайте. Если смесь получилась слишком сухой, добавьте ещё 1 ст. л. миндального молока.

Скатайте готовое тесто в шарики, выложите их на пергаментную бумагу и слегка примните. Сверху выложите начинку.

Выпекайте 12—14 минут, пока на печенье не появится корочка.

50 calories

Кремовый ванильный пудинг

Очень лёгкий и нежный десерт на кокосовом молоке. Идеально подходит для вечернего сладкого перекуса. Кремовый ванильный пудинг СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 50 ккал

Ингредиенты

Кокосовое молоко (кокосовое) 2,5 стакана Крахмал (кукурузный) 3 ст. л. Ваниль (экстракт) ¾ ч. л. Сахарозаменитель (cтевия или другой) ⅛ ч. л. Соль ¼ ч. л.

В небольшой сотейник налейте 2 стакана кокосового молока. Включите медленный огонь и подогрейте молоко.

Добавьте крахмал в оставшееся молоко, размешайте и дождитесь его полного растворения.

Добавьте смесь с крахмалом в тёплое молоко. Доведите до кипения и готовьте, постоянно помешивая, примерно 3 минуты.

Уменьшите температуру, добавьте стевию, соль и экстракт ванили и ещё раз хорошо перемешайте.

Дайте готовому пудингу остыть, после чего разлейте его по стаканчикам. По желанию добавьте любимые ягоды или фрукты.

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