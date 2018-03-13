Огурцы подорожали на 58% в феврале — Иркутскстат

Среди продовольственных товаров за февраль в Приангарье больше всего подорожали огурцы — рост цен на них составил 58%. Об этом сообщает Иркутскстат. На 18% увеличилась стоимость винограда, на 13% — куриных яиц, на 12% — бананов. Чуть меньше подорожали помидоры, морковь, лук, пшено картофель, оливковое масло, сметана, нежирный творог, творожные сырки, мороженое, сахар, чай, какао, перец черный (горошек), супы в пакетах, бараночные изделия, хлопья, рис, капуста, свекла, напитки газированные, водка.

На 8% снизились цены на апельсины, также подешевела гречневая крупа (на 7%), овсяные хлопья «Геркулес» (3%), манная крупа, горох и фасоль (на 2%).

Среди непродовольственных товаров выросли цены на газеты, сухие корма для домашних животных, отдельные предметы взрослого и детского гардероба, некоторые электротовары и бытовые приборы, например, холодильники и стиральные машины.

Заметно подорожали авиабилеты (на 6,8%), билеты в музеи и на выставки (5,1%), прививки животным (3,6%), устные консультации юристов по семейным вопросам (3,3%), начальный курс обучения вождению легкового автомобиля (2,8%), проезд в междугородном автобусе (на 2,5%). Кроме того, зафиксирован рост цен на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, содержание и ремонт жилья, организацию и выполнение работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ.

В то же время снизилась процентная ставка за пользование потребительским кредитом, стоимость проживания в гостинице (на 3,6%). Подешевели: клинический осмотр животного (3%), разговор по сотовой связи (2,8%), посещение детского ясли-сада (1,6%), общий анализ крови, ксерокопирование документов, мойка автомобилей (на 1%).

В целом в регионе сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале этого года составил 100,6%.