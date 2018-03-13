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На Южном Урале будут производить растительное молоко
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На Южном Урале будут производить растительное молоко 

АиФ 13 марта 2018
Фото: АиФ
В Челябинске открывается завод растительных напитков, сообщают в пресс-службе областного правительства.
На новом предприятии будут выпускать растительное молоко (рисовое, овсяное, пшеничное, соевое), а также овсяные кисели и растительные йогурты. В сутки будет выпускаться 100 тонн готовой продукции.
Завод построен на Свердловском проспекте на производственной площадке Комбината хлебопродуктов им. Григоровича.
«В январе 2018 года выпустили пробную партию продукции. В ближайшие месяцы будет завершен внешний контур здания по оригинальному архитектурному проекту, благодаря которому завод станет украшением центра города», — рассказывают в ведомстве.
Отметим, что инвестиционная стоимость проекта — 860 миллионов рублей.
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