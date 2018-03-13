На Южном Урале будут производить растительное молоко

В Челябинске открывается завод растительных напитков, сообщают в пресс-службе областного правительства.

На новом предприятии будут выпускать растительное молоко (рисовое, овсяное, пшеничное, соевое), а также овсяные кисели и растительные йогурты. В сутки будет выпускаться 100 тонн готовой продукции.

Завод построен на Свердловском проспекте на производственной площадке Комбината хлебопродуктов им. Григоровича.

«В январе 2018 года выпустили пробную партию продукции. В ближайшие месяцы будет завершен внешний контур здания по оригинальному архитектурному проекту, благодаря которому завод станет украшением центра города», — рассказывают в ведомстве.

Отметим, что инвестиционная стоимость проекта — 860 миллионов рублей.