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В Челябинске начнут производить миндалевое, кокосовое и соевое молоко
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В Челябинске начнут производить миндалевое, кокосовое и соевое молоко 

Хорошие новости 13 марта 2018
Фото: Хорошие новости
Компания «Союзпищепром» запустит в Челябинске производство миндалевого, кокосового, пшеничного и соевого молока. Новая отрасль предприятия развернется на базе хлебокомбината «Имени Григоровича». Планируется выпускать 100 тонн продукции в сутки и распространять ее по магазинам всей страны. В категории «здоровое питание», помимо молока без молока, появятся также кисели, йогурты. Некоторые продукты серии уже начали появляться на полках магазинов.
— С января этого года «Союзпищепром» начал производства овсяного и рисового молока марки «Здоровое меню», в ближайшее время в линейке продукции появятся также миндальное, пшеничное и кокосовое, — сообщила компания.
"Союзпищепром" собирается обойти иностранных конкурентов на рынке за счет более низкой цены, а в отношении потребителей делает ставку на возрастающую популярность здорового питания.
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