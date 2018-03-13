Болезнь, которой нет. Чем опасен авитаминоз?

Авитаминоз — это тот недуг, которым пугают людей в начале весны. БАДы и витаминные комплексы разлетаются с прилавков аптек как горячие пирожки. Однако есть врачи, которые считают авитаминоз болезнью, за маской которой на самом деле скрывается совсем другой диагноз. Своё мнение на этот счёт высказал врач-терапевт Дмитрий Голоухов.

Несуществующая болезнь?

Надежда Плахова, SPB.AIF.RU: — Дмитрий Алексеевич, вы тоже придерживаетесь мнения о том, что за авитаминозом скрываются иные заболевания?

Дмитрий Голоухов: — Конечно. Я полагаю, что большинство пациентов, приходя к доктору с жалобами на авитаминоз, на самом деле страдают совсем другим недугом. Что значит слово «авитаминоз»? Это дефицит или полное отсутствие в организме какого-либо витамина. Эти вещества необходимы для нормального функционирования организма. Однако в нём они вырабатываются лишь частично, поэтому человек действительно вынужден получать витамины извне.

— Так почему же тогда вы считаете авитаминоз и не болезнью вовсе?

— Дело в том, что в нашей современной стране население может питаться качественно и рационально. В России круглогодично на столе овощи, фрукты и зелень. В разное время года они разные, но всё же. Ягоды мы начинаем есть в июне, морковь в августе. В сентябре налегаем на помидоры и баклажаны. Квашеную капусту едим осенью и зимой. И примеров можно привести множество. Многие придерживаются ошибочного мнения, что витамины есть только в овощах и фруктах. И не знают, что витамин Е содержится в растительном масле и мясе, витамины группы В тоже есть в мясе, а ещё в крупах и хлебе. Поэтому я думаю, что не может быть у современного человека авитаминоза, или дефицита витамина как такового, скорее там что-то другое.

— Ну а как же тогда весенняя сонливость и вялость? Это не признаки авитаминоза?

— Мой ответ будет неоднозначен! И да, и, категорично — нет! Был у меня как-то пациент, который сказал, что после того, как он выпивает стакан свежевыжатого сока, сразу чувствует необычайную бодрость. А съеденная отваренная на пару брокколи улучшает самочувствие. Но я бы не советовал увлекаться свежевыжатым соком. Он полезен, но в меру. Ведь приём такого сока сопровождается скачком уровня сахара в крови (чем и обусловлено это кратковременное чувство бодрости), а если таким путём интенсивно и ежедневно «витаминизироваться», можно «заработать» диабет второго типа. Что же касается сонливости и усталости, они чаще всего являются спутниками заболеваний, и порой очень серьёзных, например анемия, или гипотиреоз.

Последствия авитаминоза

— Бывает такое, что витамин не усваивается?

— Конечно. Например, витамин С у курильщиков разрушается быстрее, чем успевает принести пользу.

— А если авитаминоз всё-таки подтверждается, чем он опасен?

— Такое иногда бывает, и чаще всего у неблагополучных людей. А они, как правило, на сонливость и вялость врачам не жалуются. Они к нам просто не ходят. Среди самых серьёзных последствий авитаминоза: при нехватке витамина С — цинга, витамина D — рахит у детей, негативное влияние на репродуктивную функцию, особенно у мужчин, потому что этот витамин необходим для синтеза тестостерона.

— Что же делать, если авитаминоз всё-таки есть?

— Только не нужно ставить самим себе диагнозы! Банальный совет, но при любых недомоганиях нужно обращаться к врачу. Принимать поливитаминные комплексы по совету знакомых даже опасно. Терапевт обязательно назначит анализы. Они покажут, чего же действительно не хватает. У одного моего пациента осенью анализы показали нехватку таких микроэлементов, как магний, железо. У другого выявили неполадки в эндокринной системе. А симптомы были как раз такие, как при «авитаминозе».

Если же действительно не хватает витаминов, только доктор сможет это распознать и подобрать необходимый вам поливитаминный комплекс.