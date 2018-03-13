В Орловской области сычужный продукт из Белоруссии превращали элитный сыр

В Орловской области сотрудники Россельхознадзора совместно с региональным УФСБ РФ раскрыли мошенническую схему поставки сычужного продукта из Белоруссии в орловские магазины под видом сыров известных марок.

Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, 8 февраля 2018 года инспекторы ведомства провели проверку проб сычужного (растительно-жирового) продукта у индивидуального предпринимателя из Орловского района. Продукт был ввезён из Республики Беларусь.

Вместо указанного в документах продукта, на складе были обнаружены сыры в идентичных упаковках. У специалистов ведомства возникло подозрение, что продукт был перемаркирован в сыр. В ходе совместного рейда с УФСБ, 9 февраля, на складе было выявлено порядка 40 тонн сычужного продукта из Белоруссии и Китая, а также и более 13 тонн различных сыров: «Гауда», «Масдам», «Эдам», «Российский», «Голландский». Они имели 100% сходство по упаковке с сычужным продуктом. На складе были найдены коробки с маркировочными этикетками указанных сыров.

Лабораторные исследования показали, что сычужный продукт и сыр со склада имеют одинаковый состав. Массовая доля жира в продуктах составляет 55%, при этом массовая доля молочного жира не превышает — 1,5%.

По информации на маркировке производителем сыров является компания «ПК-Групп», находящаяся в Москве на улице Кадомцева, 15. Однако на самом деле, производство готовой продукции по указанному адресу не производится. Также сотрудники Россельхознадзора установили факт реализации сыров со склада ИП в торговые сети Орловской области.

На основании экспертного заключения действие деклараций о соответствии на выпуск ООО «ПК-Групп» сыров: «Гауда», «Масдам», «Эдам», «Российский», «Голландский» приостановлено.

В настоящее время УФСБ России по Орловской области рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя по статье «Мошенничество».