Стало известно, когда авокадо и свекла опасны для жизни

Вроде бы полезные для здоровья фрукты и овощи в реальности могут разрушить здоровье. Об этом решили рассказать британские эксперты в области здорового питания.

К примеру, одним из самых полезных фруктов считают авокадо, в котором содержатся очень нужные нашему организму жиры. Однако людям, имеющим повышенную чувствительность к латексу, авокадо грозит серьезными аллергическими реакциями.

Латекс является переработанным продуктом молочка от бразильских гевей, а исследование с участием 137 жертв аллергий к латексу показало, что у более чем 20% также наблюдаются аллергические реакции на определенные продукты питания. Среди них бананы и авокадо. Это связано с тем, что ряд белков в латексе, провоцирующих аллергию, также присутствует и в этих фруктах.

Косточки от вишни могут быть опасны, если человек их раскусит и проглотит, так как они содержат химический компонент на основе яда цианида. Если косточки раскусили, то из них выделяется вещество амигдалин, относящееся к цианидам.

После его попадания в организм могут отмечаться жар, головные боли, падение артериального давления, а в некоторых самых тяжелых случаях и смерть. Исследования показывают, что компонент цианида в вишнях фатален в дозировке 1,5 мг на килограмм веса.

В одной вишне приблизительно 170 мг цианида на грамм ягоды. А это значит, что опасность представляют даже две раскушенные косточки. Кстати, в косточках от абрикосов также содержится повышенный уровень амигдалина.

Будьте осторожны и с употреблением грейпфрута, особенно если вы принимаете статины. Опасность представляет сок грейпфрута, так как статины расщепляются с помощью ферментов печени под названием CYP3A, которые обычно сокращают количество лекарства, попадающего в кровоток.

Но грейпфрут содержит компоненты, влияющие на функционал CYP3A, следовательно, он увеличивает потенциал лекарства. Не следует увлекаться поглощением бананов, если вы страдаете от проблем с почками, поскольку они содержат калий.

Почки регулируют уровень калия в организме при нормальной своей работе. Но если эта работа нарушена, то калий начнёт скапливаться, что может вызвать гиперкалиемию, провоцирующую тошноту, замедление сердцебиения и аритмию.

Наконец, жертвам мочекаменной болезни не стоит употреблять свёклу, поскольку она содержит оксалаты, предотвращающие поглощение кальция. А клубничный сок содержит салициловую кислоту, являющуюся основным ингредиентом аспирина. Если вы принимаете это лекарство регулярно в качестве антикоагулянта, то употребление клубники лучше ограничить, чтобы не разжижать кровь слишком сильно.