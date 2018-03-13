В одном из недавних интервью Клаудия Шиффер призналась, что любит засыпать с макияжем. Модели нравится румянец на щеках и легкая дымка под глазами, которую оставляет тушь. Конечно, последнее — это уже перебор, но мейкап-продукты, которые можно не смывать, а наносить на ночь, действительно существуют. Они делают образ ярче и ухаживают за кожей.
Представляем вам средства, которые стоит использовать, особенно если вам предстоит первая романтическая ночь с мужчиной.
Акваоснова Prelude In The Clouds Rouge Bunny Rouge
Работает и как праймер, и как ухаживающий крем. Экстракт крушиновидной облепихи, корня флорентийского ириса, изомерат сахарида, бисаболол, витамины А и Е разглаживают морщинки, увлажняют кожу, повышают ее тонус, успокаивают воспаления, защищают от окружающей среды.
Увлажняющий праймер для бровей Browvo! Conditioning Primer Benefit
Один из суперпродуктов, который, кстати, можно разделить с бойфрендом. Праймер представляет собой прозрачный гель, который фиксирует форму бровей, а еще стимулирует их рост благодаря кератину и протеинам сои.
Минеральный корректор Correct Olive green Era Minerals
Не только маскирует воспаления и прыщи, но и сражается с ними с помощью антимикробных компонентов.
Cтик для губ butter stick glossy love Essence
Напоминает сливочную помаду. Текстура, обогащенная маслом какао, питает и увлажняет губы, стимулирует клеточное обновление, придает легкий сексуальный блеск.
Масло для губ Eveline Precious Oils Lip elixir Eveline
Это настоящий омолаживающий коктейль для губ. Микс из коллагена и масел стимулирует клеточное обновление, увлажняет кожу, разглаживает, придает объем.
Помада для губ и щек Just kissed lip and cheek stain jane iredale
Помада создает макияж губ и легкий румянец, а еще ухаживает за кожей. Входящие в состав пептиды, масла, алоэ вера увлажняют, смягчают, разглаживают морщины, стимулируют обновление клеток.
Румяна для лица Baby Lips Balm Blush Maybelline New York
Создают легкий румянец. Витамин Е и масла в составе увлажняют, смягчают и питают кожу.
Помада Silky Lips Ninelle
Эта помада придает насыщенный оттенок и работает как бальзам. Благодаря маслу персика, витамину Е, шелковым протеинам она увлажняет, питает и омолаживает кожу губ.
Водостойкие сверкающие карандаши phyto-khol star waterproof Sisley
Придают выразительность и сияние взгляду. Масло шиповника, витамин Е, бисаболол успокаивают, разглаживают нежную кожу век.
Тушь для бровей Brow Arcade Vivienne Sabo
Фиксирует форму и придает яркий оттенок. Алоэ вера, аминокислоты и провитамин В5 в составе увлажняют, питают и заживляют кожу.
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