Бешбармак всему голова

Ни один праздничный стол в Казахстане не обходится без бешбармака. Это традиционное мясо-мучное блюдо всех тюркоязычных народов. Несмотря на то, что в него входят всего два-три ингредиента, готовят бешбармак везде по-разному. В каждом регионе Казахстана свои рецепты и варианты этого блюда. Владелица ресторана национальных деликатесов в Астане Гульмира Шажанбаева поделилась с «МИР 24» секретами приготовления главного национального яства казахов.

Ингредиенты: на 10 персон

Мясо — 10 кг Мука — 400 гр Яйца — 2 шт Лук — по вкусу

Специи — по вкусу

Выбор мяса — самое главное в бешбармаке

Бешбармак готовят из баранины, говядины. При желании можно сделать из курицы или утки. Но больше всего казахи любят конину. Однако на западе старны, недалеко от Каспийского моря, в бешбармак вместо мяса кладут рыбу.

С древних времен у народа существовала особая традиция — заготавливать мясо на зиму, она называется согым. Некоторые обычаи кочевого периода актуальны по сей день. Так, казахи и сегодня покупают целую тушу животного и запасаются мясом впрок. Мясо можно купить на рынке. При выборе куска надо в первую очередь необходимо обратить внимание на цвет жира. Если он желтоватого цвета, скорее всего животное было старым. Такое мясо будет жестким и его придется дольше варить. Сочность можно проверить по запаху и наличию крови.

Гарнир на бешбармак

Бешбармак в переводе с тюркских языков означает «пять пальцев» — ели это блюдо кочевники руками. Для гарнира использовали то, чем был богат тот или иной регион казахского ханства. Например, на юге выращивали крупы. Поэтому некоторые добавляли в бешбармак рис. Север последним среди всех регионов перешел на оседлый образ жизни, там бешбармак долгое время состоял только из мяса. С приходом советской власти в республике стали выращивать зерновые культуры, после чего неотъемлемым ингредиентом этого блюда стало тесто.

По сей день в разных областях Казахстана его готовят и называют по-разному. На севере говорят «кулак нан», что означает «тонкое, как ухо тесто». Кстати, такое же имя носит и само блюдо — вместо бешбармака северяне используют название кулакнан. Тесто должно быть крутым, замешивают его на воде или мясном бульоне. Затем тонко раскатывают полотном размером примерно 15 на 20 сантиметров. В центре республики тесто варят целиком и называют жайма. Южане называют бешбармачную лапшу камыр или тесто. Толстая лапша говорит о неопытности хозяйки, а тонкая может развариться и сделать бульон мутным.

Способ приготовления:

Сначала варят мясо, примерно 2-3 часа. Казахи очень любят его, поэтому на одну персону готовят примерно килограмм. Причем каждый кусок имеет свое определенное значение. В среднем в кастрюлю кладут 10 разных частей туши. Шужык — колбаса, приготовленная из конины. В баранине самой ценной частью считается голова, ее подают уважаемому гостю. Позвоночник или омыртка преподносят следующему по рангу гостю. Зятю или невестке — тос, это грудная часть. Язык дают детям, которые еще не начали говорить. А уши животного холостым гостям, чтобы скорее связали себя брачными узами. У казахов уже готовое мясо разделывают и выносят к столу исключительно мужчины!

Особый вкус бешбармаку придает туздык. «Туз» в переводе с казахского соль. Его готовят отдельно на медленном огне. В небольшую кастрюлю заливают мясной бульон, затем добавляют лук полукольцами, перец и соль.

Бешбармак готовят в Казахстане, Башкортостане, Татарстане, Кыргызстане. Каждый народ называет его своим национальным блюдом. Неоспоримо одно, бешбармак — очень вкусное и сытное блюдо. В древности он не раз спасал от голода целые племена кочевников.

Приятного аппетита!