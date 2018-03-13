Взвешенные и счастливые on-line: первые успехи участников

Наши герои (мы между собой называем их супер-героями) продолжают свой путь в борьбе за идеальную фигуру, взятие новых, почти что олимпийских, высот и, конечно же, главные призы. А это, напомним, ультралегкий стильный и мощный ноутбук Prestigio Smartbook 133S и подарки от бренда самых красивых бьюти-гаджетов на свете, Foreo. Пора узнать, что происходит в жизни наших чудо-женщин и взять пример с их силы воли и мотивации. Поехали!

Марина

«Возможность участвовать в конкурсе дала мне огромную мотивацию и отличный стимул. Одно дело, когда ты один на один со своими проблемами, со своими страхами и неуверенностью. Совсем по-другому чувствуешь себя, когда пообещал не только себе, но и всей стране, что изменишься! Сначала друзья и родственники с иронией отреагировали на мое участие в проекте, но теперь я знаю, что у меня есть поддержка и понимание со стороны близких людей. Как мне удалось завоевать эту поддержку? Для начала я полностью пересмотрела свои привычки в питании и свое пищевое поведение. Было очень тяжело отказаться от копченой колбасы и всяких сладких вкусняшек. Но я решила, что здоровье и красота важнее, чем пирожки, поэтому обратила внимание на полезную пищу. Сейчас в моем рационе много овощей, молочных продуктов, яйца, куриное мясо. Важное место в питании занимают каши, ведь они очень полезны и являются источником нужных организму веществ. Йогурты я делаю сама и они заменили мне майонез и другие жирные соусы. Если уж очень захочется сладенького, я ем фрукты или сухофрукты, а так же цукаты.

Со спортом дело обстоит сложнее. Я пока не решилась пойти в спортзал, но стараюсь больше двигаться. На работу и с работы я теперь хожу пешком, а это — час быстрой ходьбы. В итоге за две недели я сбросила 4 кг лишнего веса. Может мне кажется, но я стала чувствовать себя намного лучше, у меня появилась какая-то энергия, оптимизм. Уже не хочется сидеть дома, а хочется двигаться, путешествовать.

Еще у меня есть одно событие. Неделю назад я начала публиковать в «Инстаграм» фото своего меню и свои маленькие достижения. К каждому блюду есть калорийность, может быть кому-нибудь эта информация окажется полезной».

Халида

«С одной стороны, результаты у меня пока не утешительные, с другой — еще есть время и я не теряю надежды. Например, я смогла сама пристегнуться к карабинам. Это сложно объяснить тем, кто это не пробовал. Но это — определенный успех. Одну ногу — еще ничего, а чтобы справиться со второй, ты должен зависнуть на руках и подвешенной ноге и пристегнуть ее на весу. Сложно описать, сложно сделать, но у меня получилось. Меня это обнадежило.

Поскольку я могу ходить в совсем разное время, и к разным учителям, сложно понять, что именно влияет на успех в достижении той или иной задачи. Иногда с утра выходишь, наполненный энергией и все получается, а вечером нагрузка кажется очень большой и то, что получалось раньше совсем не выходит. Может это энергии разных педагогов, может уровень нагрузки, а может и общее состояние. Но, мне кажется все, что я делаю в той или иной мере, меня продвигает к цели. Особенно учитывая, что при своем насыщенном графике и плохой организованности, у меня все-таки есть желание ходить на тренировки. Это оказалось самым сложным. Все психологические тексты говорят об одном: если хочешь — находишь возможность, если нет — ищешь причины. Возможно и так, но насилие над собой — плохой двигатель прогресса. Хотя часто я делаю что-то вопреки своим желаниям, и в итоге получаю удовольствие от процесса. Одним словом, полет продолжается!»

Лариса

«Прошло 4 недели с моего старта к красивой фигуре! А мне кажется, что неделя или две! Было нелегко бороться с желаниями съесть что-нибудь бесполезное. В итоге я начала с щадящего метода: убрала весь сахар, мед, шоколад, хлеб и все хлебо-булочное, масло, сметану и молоко. Может быть, кому-то покажется, что это медленно, но мне нужно было привыкнуть к правильному питанию. На сегодняшний день я спокойно ем геркулес на утро, запаренный кипятком без сахара и соли, пью кофе без молока и сахара, ем всю зелень и овощи, отварное мясо без соли, и по немного ввожу углеводы в виде гречки, риса. Последние несколько лет я питалась неправильно, не ела правильные углеводы и восполняла это все сладким. Убрала алкоголь (шампанское и вино), не потому что это лишние калории, а потому что после второго бокала становится все равно на какой я там диете.

Две недели назад я начала заниматься, так сказать, «спортом». Я вообще не спортивная девушка, руки слабые, ноги не выносят нагрузки. Скачала пару программ: одна — как начать бегать, а вторая — комплекс упражнений для стройности. Появились первые результаты! Мне нравится такой бег: 2 минуты быстрой ходьбы, 2 минуты бега, у нас это раньше называли «волчий бег». Сейчас пробегаю таким образом 35 минут. И по 40 минут занимаюсь для фигуры.

Пока похвастаться объемами и результативным снижением веса не могу, так как начала со щадящего режима — для меня главное привыкнуть, а не получить стресс. На сегодняшний день за 4 недели — 4кг. Было 82, стало 78 кг! И если учесть, что я сейчас занимаюсь почти каждый день, а мой рацион снижен примерно до 700 калорий (Лариса, это очень мало, редакция за вас переживает!), думаю скоро будут видимые успехи!

Понемногу осваиваю коньки, на которых не стояла 10 лет, и лыжи. К слову, на лыжи я вообще 22 года не вставала — сразу после травмы появилась фобия, с которой нужно бороться».