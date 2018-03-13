Как приготовить стейк на сковороде

Если в кулинарном деле вы продвинулись несколько дальше яичницы и пельменей, то после прочтения пары-тройки рецептов стейка невольно может сложиться впечатление, что приготовление этого блюда особо не отличается от приготовления просто куска порционной говядины. Рецепт не предполагает ни длительного выпаривания, не каких-либо замысловатых техник, и кажется, что всего-то нужно выложить мясо на раскаленную сковороду. Но это только кажется. И хотя сложностей в процессе приготовления может и не возникнуть, вкус конечного блюда обычно разительного отличается от того, что предлагают стейк-хаусы.

От философских тонкостей о бычках и способе их откорма перейдем сразу к сути: у вас в наличии есть кусок правильного мяса для стейка, и вам надо постараться сделать так, чтобы по вкусовым качествам он был неотличим от ресторанного стейка. Пока вы, что называется, не набили руку, лучше в деталях изучить технику приготовления, следуя советам опытного шефа, такого как главный повар лондонских стейк-хаусов Goodman's City Олли Берд.

Для приготовления нам понадобится:

Стейк сирлоин весом около 350 гр.

Растительное масло

Сливочное масло

Морская соль

В центр большой, вытянутой тарелки налейте растительное масло и посыпьте его солью. Возьмите щипцами стейк и обмакните мясо в масле, так чтобы оно покрывало кусок со всех сторон.

Разогрейте сковороду, примерно в течение 2 минут, и выложите на нее стейк. Готовьте мясо по минуте с каждой стороны.

Щипцами возьмите стейк и обжарьте мясо с боков.

Продолжайте готовить мясо еще около 3 минут для прожарки medium, или чуть дольше, если вы предпочитаете более прожаренный стейк. Для well done время приготовления составит 10 минут.

В конце выкладываем на сковороду сливочное масло, на стейк — веточки свежего тимьяна. Какую бы прожарку вы не выбрали, продолжаем обжаривать стейк еще 2 минуты, поливая его маслом.

Перекладываем стейк вместе с тимьяном на решетку, размещенную над противнем, и проверяем готовность мяса. Делать это лучше с помощью термометра, но если его вдруг под рукой не оказалось, можно воспользоваться собственной ладонью. Степень мягкости разных зон расправленной ладони соответствует определенной прожарке стейка. Так, сырое, но не холодное мясо на ощупь будет таким же мягким, как и мышцы на расслабленной руке между большим пальцем и основанием ладони. Узнать подробнее, как определить степень прожарки стейка на пальцах, можно здесь.

Перед тем как нарезать мясо, даем ему отдохнуть 4 минуты.

Снимаем со стейка тимьян и нарезаем кусочками по 2 см. Приправляем мясо солью. Подаем вместе со свежим салатом и, разумеется, бокалом хорошего красного вина.

Вместо того чтобы перечитывать еще несколько раз рецепт, лучше увидеть процесс приготовления стейка своими глазами, а затем запастись мясом и всем необходимым и попробовать самостоятельно приготовить стейк у себя на кухне.