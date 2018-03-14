Названы самые действенные способы уменьшить целлюлит

Целлюлит, выражающийся внешне как участки дряблой и бугристой кожи, часто называют естественным явлением для женщин вне зависимости от их комплекции. Но в последнее время явление целлюлита ученые часто связывают с нездоровыми особенностями в образе жизни — малоподвижностью, несбалансированным питанием и высоким уровнем сахара в ежедневном рационе. Персональный фитнес-тренер из Сиднея Камилла Акерберг рассказала о правилах, следование которым позволяет сделать тело более подтянутым и эстетичным. Что же, по мнению эксперта, действительно эффективно уменьшает выраженность целлюлита на теле?

Отказ от курения. Из-за пристрастия к сигаретам замедляется кровообращение, что тормозит выведение ненужных телу жировых клеток.

Употреблять больше продукты, богатые водой — огурцы, цветную капусту, редис, шпинат, брокколи.

Регулярный массаж. В идеале — ручные массажи в сочетании с вакуумными методиками.

Больше зелени в рационе. Употребление зеленых листовых овощей дает противовоспалительный эффект.

Обязательно есть здоровые жиры. Их первоклассные источники — орехи, особенно грецкие, авокадо, жирная рыба, растительные масла.

Силовые упражнения должны стать постоянной привычкой, ведь они развивают мышечную ткань и заставляют ее интенсивнее расходовать жир.

Кардиотренировки (быстрая ходьба, бег, плавание и т.д.) — несколько раз в неделю.

Упражнения на растяжку. Растягивание мышц увеличивает кровообращение, что улучшает вид и состояние кожи.

По данным МедикФорума, специалисты различают 4 стадии проявления целлюлита — у одних женщин он присутствует лишь в легкой форме, тогда как у других выражен гораздо значительнее. Насколько тяжел целлюлит, зависит от генетической предрасположенности, а также от разных нарушений, — например, в периферическом кровоснабжении, в производстве гормонов, в питании. Лишний вес не является обязательным фактором целлюлита — его проявление усиливают малоподвижный образ жизни, стресс, частое изменение веса. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)