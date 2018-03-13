Рисовая запеканка с курицей в духовке

Запеканка с соусом Песто, рисом и курицей станет отличным вариантом обеда или ужина, когда хочется приготовить что-нибудь необычное, а время ограничено.

Приготовление рисовой запеканки займёт у вас не более 30 минут. Особенной такой запеканки — соус «Песто», который предаёт изысканность вкусу.

Ингредиенты:

Рис — 1 стакан;Куриное филе — 150 гр;Соус «Песто» — 3 с.л;Соль/перец;Сыр 30% — 100 гр.

Как готовить

1. Рис хорошо промойте в холодной воде и отварите.

2. Добавьте в готовый рис соус песто, немного соли и хорошо перемешайте;

3. Куриное филе нарежьте тонкими пластинками. Толщина ~0,5 см.

4. В силиконовую форму выкрадывайте: рис с соусом, куриное филе и натёртый сыр.

5. Запекайте в духовке ~15 минут и подавайте к столу.

Приятного аппетита.