Что случится с телом, если все время есть только одну еду

Эксперименты с питанием получают все большее распространение: от простого вегетарианства люди переходят к максимально странным моно-диетам, употребляя лишь один продукт постоянно. Полезно ли это? Едва ли. Консультант по питанию Стэнфордского университета Энн Хаттнер объясняет, что будет с вашим телом, если вы рискнете перейти на такую моно-диету.

Что выбрать

В первую очередь, большое значение будет иметь то, какую пищу выбрать. Если питаться только фруктами и овощами, то совсем скоро тело начнет страдать от недостатка органики. Исключительно мясная диета тоже вредна, поскольку человек не приспособлен переваривать и усваивать только мясо.

Путь вегана

По сути, вегетарианство человеку тоже не подходит. Хаттнер утверждает, что ни один овощ или фрукт не содержит все 9 аминокислот, благодаря которым формируются наши мышцы. При серьезном недостатке аминокислот начнут выпадать волосы, мышечная масса снизится до критической отметки.

Мясоеды

Употребление в пищу исключительно мяса тоже не приведет ни к чему хорошему. Во-первых, отсутствие витамина С спровоцирует начало цинги, что значит быстрое и труднообратимое разрушение организма. Во-вторых, в мясе очень мало углеводов — нет углеводов, значит нет и энергии для жизни.

Идеальное питание

Обратите внимание на классические блюда любой культуры Земли. Абсолютное большинство диет основано на сбалансированном употреблении овощей, фруктов, рыбы или мяса. Моно-диета не подходит ни одному человеку на свете и проводить над собой такие эксперименты не стоит.