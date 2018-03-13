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Что случится с телом, если все время есть только одну еду
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Что случится с телом, если все время есть только одну еду 

Don't Panic 13 марта 2018
Фото: Don't Panic
Эксперименты с питанием получают все большее распространение: от простого вегетарианства люди переходят к максимально странным моно-диетам, употребляя лишь один продукт постоянно. Полезно ли это? Едва ли. Консультант по питанию Стэнфордского университета Энн Хаттнер объясняет, что будет с вашим телом, если вы рискнете перейти на такую моно-диету.
Что выбрать
В первую очередь, большое значение будет иметь то, какую пищу выбрать. Если питаться только фруктами и овощами, то совсем скоро тело начнет страдать от недостатка органики. Исключительно мясная диета тоже вредна, поскольку человек не приспособлен переваривать и усваивать только мясо.
Путь вегана
По сути, вегетарианство человеку тоже не подходит. Хаттнер утверждает, что ни один овощ или фрукт не содержит все 9 аминокислот, благодаря которым формируются наши мышцы. При серьезном недостатке аминокислот начнут выпадать волосы, мышечная масса снизится до критической отметки.
Мясоеды
Употребление в пищу исключительно мяса тоже не приведет ни к чему хорошему. Во-первых, отсутствие витамина С спровоцирует начало цинги, что значит быстрое и труднообратимое разрушение организма. Во-вторых, в мясе очень мало углеводов — нет углеводов, значит нет и энергии для жизни.
Идеальное питание
Обратите внимание на классические блюда любой культуры Земли. Абсолютное большинство диет основано на сбалансированном употреблении овощей, фруктов, рыбы или мяса. Моно-диета не подходит ни одному человеку на свете и проводить над собой такие эксперименты не стоит.
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