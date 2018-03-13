Как подобрать вино к субпродуктам

Бычьи хвостыСпециализация ресторана «Пирог мясника» — пироги, это очевидно. Мы пробуем пиде с фасолью и бычьими хвостами с соусом барбекю. В этом случае можно экспериментировать вечно. Но мы подбираем самый интересный вариант. Берем зинфандель, наливаем в бокал, отрезаем кусочек пирога и получаем незабываемое впечатление! Почему? Рассказываю. Это красное сухое вино, демонстрирующее элегантный фруктовый вкус и аромат. Сбор урожая проводится по достижении ягодами оптимальной зрелости, в связи с этим аромат у вина получается очень богатым: черная смородина, вишня, пряные специи, лакрица. Вкус у вина шелковистый, округлые танины с легкой кислинкой позволяют нам выпить этого вина столько, сколько мы захотим. Говяжьи щекиНапример, мы готовим щечки острыми и пряными. Здесь я бы подобрал ненавязчивое вино с легкой кислотностью и фруктовым ароматом. К тому же, вино не должно быть очень алкогольным и выдержанным, так как если вино будет резкое, то мы усилим остроту и пряность блюда, следовательно, испортим пару. Я бы сопроводил это блюдо молодым вином из Португалии винью верде. Элегантный аромат, сотканный из цитрусовых и минеральных нот, освежающий вкус с легкими цветочными тонами. Алкоголя всего 9% — как раз то, что нужно. ЯзыкС подбором вина к языку можно экспериментировать. Я выбрал Нижнюю Австрию, вино из сортов винограда цвайгельт и блауфранкиш. Аромат вина щедро наполнен тонами темных ягод и ванили, вкус мягкий, шелковистый с мелкозернистыми танинами и продолжительным послевкусием. Сердце, печень, почкиСердце, печень, почки достаточно жирные продукты, соответственно вино нам нужно подобрать со средней кислотностью. Возьмем рислинг из Мозеля: вино демонстрирует чистый, свежий вкус с фруктово-минеральными оттенками, нежной кислинкой и гармоничным послевкусием.