Глава МИД Индонезии надеется на расширение доступа пальмового масла в РФ

"Я обратилась к Сергею Лаврову с просьбой предоставить более широкий доступ пальмовому маслу из Индонезии (в Россию — ред.). Я приветствую тот конструктивный настрой, который я увидела. Производство и поставка пальмового масла важна для миллионов фермеров в Индонезии, которые напряженно работают, чтобы создать устойчивое производство", — сказала глава индонезийского внешнеполитического ведомства.

Во время переговоров глава Ретно Марсуди также выразила надежду на то, что вскоре возобновится поставка рыбной продукции в Россию из Индонезии.