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Глава МИД Индонезии надеется на расширение доступа пальмового масла в РФ
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Глава МИД Индонезии надеется на расширение доступа пальмового масла в РФ 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Индонезия заинтересована в расширении доступа пальмового масла в Россию, заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Я обратилась к Сергею Лаврову с просьбой предоставить более широкий доступ пальмовому маслу из Индонезии (в Россию — ред.). Я приветствую тот конструктивный настрой, который я увидела. Производство и поставка пальмового масла важна для миллионов фермеров в Индонезии, которые напряженно работают, чтобы создать устойчивое производство", — сказала глава индонезийского внешнеполитического ведомства.
Во время переговоров глава Ретно Марсуди также выразила надежду на то, что вскоре возобновится поставка рыбной продукции в Россию из Индонезии.
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