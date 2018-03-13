Гарниры: что лучше всего подходит к мясу

Когда в холодильнике лежит куриная грудка или кусок говядины, то тут сценарий примерно понятен — сковорода, гриль или духовка готовы с благодарностью их принять, и оттягивать этот момент не в ваших интересах. Чуть более вдумчивого отношения к себе требует такая немаловажная деталь, как гарнир. В былые времена функции гарнира ограничивались тем, чтобы служить красочным и филигранным обрамлением для главного блюда, а после трапезы стать отходами — это вдумчивым отношением не назовешь.

Сегодня быть такими расточительными мы себе не позволяем, да и кулинарная культура сделала значительный шаг вперед, подобрав к мясу именно те продукты, которые оказались способны подчеркнуть и обогатить его вкус. Мы собрали десять гарниров для мяса — вкусных, полезных и в некоторых случаях довольно снисходительных к вашему времени.

Жареные грибы

Отличный гарнир, раскрывающий свои лучшие качества именно в жареном виде. Перемешайте грибы в миске с солью, специями и оливковым маслом и запекайте в духовке. Через 20 минут помешайте их и верните в духовку еще на 10 минут. Закончив, переложите грибы обратно в миску и добавьте свои любимые травы и сметану.

Артишоки

И вновь нечто экзотическое для наших широт. Артишоки, как и многое другое из нашего списка, проходят по классу легких и богатых на полезные компоненты гарниров. Их можно тушить, запекать в духовке, включать в состав соусов и салатов — гибкость этого ингредиента ограничена только вашими кулинарными навыками.

Шпинат

Напрасно недооцененный, шпинат — отличный бонус ко множеству мясных блюд, стать вкусным гарниром которому помогут специи, лук, чеснок, и сливки. Обжарьте промытый и порезанный шпинат с луком и чесноком, потушите до готовности, влейте сливки, добавьте соль и специи и тушите до тех пор, пока большая часть сливок не испарится.

Жареная морковь

Уникальность этой закуски — в ее простоте и универсальности: ее можно подать горячей, холодной или в виде соуса. А сладковатый вкус, который она приобретет с луком и томатной пастой, ее не испортят.

Капуста

Если из одной половины капустного кочана вы сварили борщ, то другая стоит того, чтобы стать прекрасным дополнением к мясу. Капуста, кинза, лук, лимон и сметана — верный рецепт хорошего салата, а квашеную капусту можно потушить с томатом. Последнее решение особенно уместно, если мясо достаточно жирное — кислота в квашеной капусте устраняет ощущение жирности.

Брокколи

Популярность этой крохотной капусты растет, что в контексте массового курса на здоровый образ жизни не удивительно: брокколи — кладовая витаминов и первоклассный диетический продукт. Чтобы составить пару мясу, ей больше всего идет жареный вид. Перед жаркой размягчите ее на пару, а после обжаривайте вместе с мелко нарезанным зубчиком чеснока на растительном масле около пяти минут.

Зеленая фасоль

Кто, будучи во Франции, видел не только Эйфелеву башню, но и был в ресторане, скажут, что там зеленая фасоль — довольно распространенный гарнир, к которому стоит приобщиться. Она полезна, в ней минимум калорий, она ставит яркий вкусовой акцент и включена в довольно обширный список рецептов.

Спаржа

Готовить спаржу лучше двумя способами: запекание или на пару. Выбрав первый вариант, перемешайте спаржу с солью, перцем и оливковым маслом и отправьте в духовку на 10 минут. Второй способ прельщает своей быстротой и простотой — здесь потребуется всего пять минут. Только не забудьте обдать сварившуюся спаржу холодной водой — так она сохранит цвет и не разварится.

Овощи гриль

Многие скажут, что это один из самых вкусных и полезных гарниров, и здесь сложно спорить. Набор овощей может варьироваться как в зависимости от ваших личных предпочтений, так и от сезона. Конечно, готовить их лучше над углями, но за неимением таковых подойдет и специальная сковорода. Перед началом приготовления смажьте решетку оливковым маслом, а после, когда овощи приобретут с обеих сторон золотистый оттенок, полейте их соком лимона или лайма.

Картофель

Вечная и несокрушимая классика триумфально замыкает наш список. Пюре, фри, сладкие дольки, салат — видов и рецептов приготовления этого сытного гарнира хватит на каждого, но на всякий случай советуем воспользоваться одним из наших гидов.