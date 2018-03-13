Продукты, которые четко укрепят иммунитет (и помогут дожить до тепла без простуд)

Сразу сдаем все пароли и явки: можно обойтись без дорогущих аптечных витаминов — надо запастись «правильными» продуктами и готовить из вкусные блюда и даже витаминные настойки (безалкогольные, если что! Хотя, это дело вкуса).

Свежий воздух + витамины = иммунитет

Важно не лишать себя свежего воздуха: например, сходите напоследок покататься на коньках, пока катки еще не закрыты. Вспомните, как любили развлечения на свежем воздухе в детстве, и погода вас волновала меньше всего. Всего час на морозном воздухе укрепит иммунитет и в разы уменьшит вероятность заболеть.

Ягоды

А вот это — самые надежные помощники в борьбе с простудами. Хорошо бы запастись клюквой и брусникой. Тут и витамины группы В, К, много витамина С, йод, железо, бор, магний, калий, кальций, фосфор, серебро, марганец и другие элементы. Если все-таки вас одолели микробы, срочно заваривайте ягодный чай — он обладает противовирусными и жаропонижающими свойствами.

Морская капуста

Зимой стоит обратить внимание на сушеную ламинарию, в народе — морская капуста. То, что в ней много йода — известно всем. Но это растение вбирает в себя все самое полезное из морских глубин, например, различные витамины и полиненасыщенные жирные кислоты. Она поможет укрепить иммунитет прямо на клеточном уровне и даже накопить запас полезных веществ на будущее. Ламинария еще и о красоте кожи заботится — дополнительно увлажнит ее изнутри, что особенно важно, когда за окном такая классная промозглая погода.

Мед в сотах — это вообще панацея от всех болезней. Но такое лекарство не могут принимать аллергики (по медицинским показаниям) и веганы (по идейным соображениям). Для всех остальных мед в сотах — кладезь витаминов С, В, фруктозы, глюкозы, фитонцидов, пигментов, альбуминоидов, энзимов, органических кислот и белков. Кстати, жевание сот помогает укрепить зубы и десны и очищает их от налета. Если заменить сахар медом, то за свой иммунитет вы можете быть спокойны: он обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, бактерицидным, противогрибковым и болеутоляющим действием.

Кедровые орехи

Кедровые орехи на самом деле — маленькие витаминки, в которых очень много белка, аминокислот, витаминов групп A, B, C, D, E, P и различных минералов. Если включить их в свой рацион, вы не просто поддержите свою нервную систему и сердце, но и укрепите иммунитет на клеточном уровне, а значит вирусам будет сложнее прорваться в ваш организм.

И что со всем этим делать?

Можно приготовить настойку из прополиса и пить ее в качестве лекарства каждый день — в резульате получите противовоспалительное и противомикробное действие.

Из ягод можно приготовить ароматные смузи или чаи, компоты. Кедровые орехи — отличное украшение для салатов, каш, супов. А сушеная ламинария может стать классным перекусом, вроде хрустящих чипсов.

Если витамины — то только натюрель

Конечно, хотелось бы получать витамины и минералы из натуральных органических продуктов, но в нашей полосе, очевидно, не все есть под рукой. Тут на помощь приходят БАДы из натуральных продуктов. В них высокая концентрация полезных веществ, а значит и организму достанется больше.

И снова пиво (ну ладно, пивные дрожжи)

Запасаемся пивными дрожжами — в них есть витамины В1, В2, В3, В12. Это натуральное иммуномодулирующие средство поможет в борьбе с авитаминозом, гриппом и ОРВИ.

Спирулина

Спирулина содержит около двух тысяч витаминов, ферментов и редких аминокислот. В ней много белка, а усваивается она организмом меньше чем за час. Ее можно считать настоящей «скорой помощью» при борьбе с простудами.

Экстракт ацеролы

Настоящий мини-завод по производству и поставке в ваш организм витамина С — экстракт ацеролы, это такая барбадосская вишня. В этих ягодах много разных витаминов и минералов, но именно большое содержание витамина С делает это средство настоящим щитом против вирусов.

Что-то пошло не так А если простуда все-таки настигла, то спешить за синтетическими лекарствами в аптеку все же не стоит. С насморком можно бороться раствором морской соли — часто и тщательно промывая нос. Можно делать ингаляции минеральной водой, это помогает снять отечность и облегчить кашель. Клюквенный настой поможет быть бодрячком при простуде и гриппе. А еще в период болезни лучше максимально отказаться от приема пищи: так мы не мешаем нашему организму бороться с инфекцией. Так что, не налегайте на холодильник, оставшись на больничном, лучше сделайте настоечку.