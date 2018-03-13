20 потрясающих научных трюков, которые вы можете повторить дома

Иногда наступает такой момент, когда каждому из нас хочется прикоснуться к науке. Ради тайного знания мы подготовили подборку впечатляющих научных экспериментов, которые можно с легкостью воспроизвести в домашних условиях.

1. Непротекающий дырявый пакет

Для этого фокуса нам потребуется пакет с зиплоком, хорошо наточенные карандаши и источник воды. Прежде всего, наполняем пакет водой и плотно закрываем его. Потом медленно начинаем вставлять туда карандаши. Выглядит довольно впечатляюще.

2. Бутылка с разноцветными жидкими слоями

Вначале нам понадобится какой-нибудь прозрачный резервуар. Проще всего взять красивую стеклянную бутылку. Из ингредиентов нам потребтуются: средство для мытья посуды, растительное масло, темный кукурузный сироп, спирт, вода и пищевой краситель. Первым добавляем густой кукурузный сироп, потом жидкость для мытья посуды, затем выливаем заранее смешанную воду с пищевым красителем (обязательно под наклоном), таким же образом добавляем растительное масло, и под самый конец последним слоем будет спирт, смешанный с красителем. Получается красивая декорация с непригодными для питья жидкостями.

3. Невидимая бутылка

Здесь нам необходимо всего три элемента: глицерин, стеклянный стакан и бутылка, которую должна поместиться положить в стакан. Начинаем наполнять глицерином оба резервуара. После этого помещаем маленькую бутылку в стакан и наслаждаемся полученным эффектом.

4. Магический водный барьер

Для этого трюка нам понадобятся два разных пищевых красителя, два стакана с горячей и холодной водой, а также тонкая пластиковая карточка. Сначала добавляем один краситель в стакан с холодной водой, другой в стакан с горячей (оба стакана должны быть наполнены водой до краев). После сверху прикрепляем маленькую пластиковую карточку к стакану с горячей водой. Переворачиваем его вверх дном и прикладываем к холодному стакану. Осторожно извлекаем карточку и довольствуемся результатом. Два цвета не будут смешиваться друг с другом из-за того, что горячая вода имеет меньшую плотность, чем холодная.

5. Эффект Лейденфроста

Чтобы добиться этого эффекта нам потребуется самый минимум: кастрюля, вода и нагретая конфорка. На протяжении четырех минут подогреваем кастрюлю, а затем добавляем небольшое количество воды. Эффект заставит вас немало удивиться, а также позвать посмотреть на это кого-нибудь из близких.

6. Оптическая реверсивная иллюзия

Для успешного выполнения этого эксперимента нам понадобится какое-нибудь изображение, проще всего надпись на листочке А4, стеклянный стакан и резервуар с водой. Помещаем изображение за стакан и начинаем медленно наливать в него воду. Смотрим, как меняется надпись или рисунок, наблюдая за ним сквозь стекло.

7. Эффект вытеснения черного молотового перца

Для этого, странноватого на первый взгляд, эксперимента нам потребуется небольшое блюдце, уже знакомое средство для мытья посуды, вода и молотый черный перец. Заполняем блюдце водой и начинаем его перчить. После этого кладем каплю моющего средства на указатель палец и подносим к центру полученной жидкости. Бум!

8. Coca-cola при взаимодействии с хлоркой из бассейна

Чтобы посмотреть, что получится при взаимодействии кока-колы и хлорки достаточно найти любой свободный в доме резервуар. Первым делом выльем на его определенное количество нашего любимого газированного напитка, а потом смело добавим заметное количество хлорки. Не повторяйте этот эксперимент на диване или на чистой скатерти.

10. Путешествующий огонек

Чтобы посмотреть, какое путешествие мы имеем в виду, нам необходимо будет обзавестись простой свечой и зажигалкой. Поджигаем фитиль и через несколько секунд тушим его. В момент, когда дым от пламени еще не развеялся по воздуху, подносим горящую зажигалку чуть выше свечки.

11. Турбо двигатель в банке

Запуск собственного домашнего турбо двигателя, да еще и в банке, требует наличия самой стеклянной банки с крышкой, немного спирта, зажигалку и инструмент, которым можно будет сделать дырку в крышке. Наливаем в банку немного горячительной жидкости, закрываем ее дырявой крышкой и подносим пламя зажигалки к проделанному отверстию. Наблюдаем за работой турбо двигателя, пока он не разнесет на мелкие осколки вашу банку.

12. Тест на количество сахара в Coca-Cola и Coca-Cola Zero

Для проведения теста на количество сахара в этих двух напитках нам необходимо две сковороды и две разогретые конфорки. В одну сковороду мы поместим 250 мл обычной колы, а в другую 250 мл колы без сахара. После пяти минут уже будут заметны первые результаты.

13. Лодка с мыльным топливом

Чтобы понять о чем идет речь в этом эксперименте, возьмите лист бумаги А4, вырежьте из него вот такую маленькую фигурку.

Опустите ее в противень, залитый на ⅔ части водой и положите в центр бумажной лодки каплю жидкого мыла.

14. Светящаяся струя воды

Получить светящуюся воду вполне реально. Для этого нам необходимо взять пластиковую бутылку, сделать в ней дырку и наполнить ее до краев водой. Во время того, как вода начнет вытекать из проделанной вами дырки, возьмите лазер и посветите им с противоположной стороны бутылки в отверстие с вытекающей жидкостью.

15) Отталкивающиеся друг от друга тарелки

Если вы хотите, чтобы ваши одноразовые тарелки отталкивались друг от друга, они, во-первых, должны быть пенопластовыми, а, во-вторых, их сначала надо потереть какой-нибудь тканью.

16) Волшебная палочка

Немного магии можно достичь, если вы возьмете трубку ПВХ и натрете ее очередной тряпкой. Потом надо найти у себя дома алюминиевую банку и смотреть, как волшебная палочка манипулирует сознанием ваших гостей.

17) Вингардиум левиоса

Волшебная палочка ПВХ также может заставить левитировать целлофановые пакеты у вас дома. Достаточно натереть пакеты и палочку об одежду.

18) Переливание воды с помощью марли

Нам потребуется два стеклянные стакана, вода и немного марли. Налейте в один стакан воды, а марлю скатайте в тоненькую, но плотную веревку. Закрепите марлевую веревку с помощью небольшой деревянной палочки на дне стакана с водой и начинайте переливание.

19) Приклеивание льда к веревке

Для того, чтобы приклеить лед к веревке, необходимо положить веревку на лед и посолить сверху, да, именно посолить. Такова наука.

20) Превращение старых монет в новые

Если вы хотите выдать старую монету за новую, вам нужно размешать в воде соль и уксус, а затем опустить туда несколько рублей. Через пару секунд вы извлечете новую сияющую монету.

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