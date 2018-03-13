Рецепт дня: Очищающий свекольный квас

Sobesednik.ru предлагает приготовить свекольный квас, который очищает организм от шлаков.

С помощью такого напитка кишечник освобождается от гнилостных брожений, сосуды — от закупорок, а печень — от всего ненужного. Недорого и приятно! Как же его приготовить? Есть два способа.

Бездрожжевой способ

Ингредиенты:

• 1 свекла (крупная)

• 2 л воды (кипяченой остуженной или очищенной)

• 4 столовые ложки сахара

• 1 черствая корочка ржаного хлеба

Очевидно, более древний, но вместе с тем и более долгий: квас будет готов через 3–5 суток. (При дрожжевом способе — через сутки— двое. Правда, такой квас лучше все-таки использовать как прохладительный напиток.)

Очищенную свеклу мелко порубить или нарезать, поместить в стеклянную банку, залить кипяченой водой, добавить сахар и корочку ржаного хлеба. Банку закрыть марлей и оставить для брожения на три дня. После этого квас процедить, разлить в бутылки, укупорить и охладить.

Дрожжевой способ

Ингредиенты:

• 500 г свеклы

• 3 л воды

• 50 г ржаного хлеба

• 10 г дрожжей

• 100 г сахара

Сырую свеклу тщательно промыть, очистить, нарезать тонкими ломтиками и подсушить в духовке. Затем залить небольшим количеством горячей воды (чтобы она только покрывала свеклу) и варить до готовности. Отвар слить, долить оставшуюся кипяченую воду (полученный отвар должен быть приятно теплым), положить черный хлеб, сахар, дрожжи и оставить на 1–2 дня в теплом месте для брожения. Затем квас процедить и охладить. Свеклу, оставшуюся после тушения, использовать для приготовления других блюд.

Как применять и от чего

При гипертонии

Может стать «средством неотложной помощи» при кризах. Прием одного стакана свежего свекольного кваса понижает давление в течение 20 минут, а симптомы облегчает сразу же. Такое лечение нормализует артериальное давление, причем в отдельных случаях этот эффект держится годами.

Для укрепления организма

Чтобы эффективно оздоровить организм, нужно провести двухмесячный курс. Лечебный и общеукрепляющий эффект будет достигнут, если принимать напиток по 1 стакану один раз в сутки.

Такой курс общеукрепляющего воздействия показан людям, которые перенесли сложные операции. Также свекольный квас помогает при различных нарушениях со стороны работы кровеносной системы (при большой кровопотере или анемии).

В преддверии весны полезно провести курс — и побороть авитаминоз. Также это повысит защиту от простуды и инфекционных процессов.

При желудочных заболеваниях

Для нормализации работы пищеварительной системы напиток можно принимать в виде курсового лечения — по 1 стакану один раз в сутки. Лечение нормализует отток желчи, что снизит риск появления камней в почках.

При наличии холецистита свекольный квас принимают по 150 мл дважды за сутки. Курс приема — не более двух месяцев.

Противопоказания

Свекольный квас не рекомендуется при проблемах с почками, мочекаменной болезни и подагре. Крайне нежелательно его употреблять и при обострениях заболеваний ЖКТ, так как в таких случаях он способен серьезно усугубить положение и усложнить лечение болезни.