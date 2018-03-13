Соли и спайсы

Однажды к нам в редакцию из лаборатории московского ресторана White Rabbit попали пять пробирок с солью пяти разных видов — розовой гималайской, розовой крымской, черной, лавандовой и тархунной.

Мы не преминули все их попробовать — как в чистом виде, так и с помидорами и в растворе, — чтобы понять, есть ли в этих необычных солях вообще какой-нибудь смысл или его вовсе нет.

А заодно поговорили о том, зачем вообще человеку как организму нужна соль и какая соль более соленая — мелкая или крупная.

Сделали мы это в прямом эфире на нашей странице в «ВКонтакте» — и вот смонтированная из него передача.