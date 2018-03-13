Нужна ли бессолевая диета здоровому человеку?

Соль, как говорится, белая смерть. Из этого расхожего утверждения многие делают вывод, что отказ от соли — это разноцветная жизнь. Отсюда — популярность бессолевой диеты, к которой прибегают даже совершенно здоровые люди, не задумываясь о том, нужна ли она им.

Об особенностях бессолевой диеты и ее влиянии на организм мы поговорили с нутрициологом и диетологом — и они рассказали, что с солью делать можно, а что — нет.

Татьяна Корягина,

нутриционист:

«Бессолевая диета

обычно прописывается больным с почечной недостаточностью, людям, у которых

нарушена почечная фильтрация. Это не модная диета или дань здоровому образу

жизни — это мера, предписанная людям с диагнозами. Как правило, у этих больных

проблемы еще и с сердцем.

Бессолевая диета

очень сложная. Соль есть практически во всех продуктах питания. Это главный

консервант: все переработанные продукты — колбасы, сыры, консервы — содержат большое количество соли. Плюс есть ряд продуктов, содержащих глутамат

натрия, — там тоже есть натрий, а именно его переизбыток или нехватка приводят к проблемам

со здоровьем.

При бессолевой диете исключаются все переработанные

продукты и блюда, где может содержаться соль. Продукты, где хлорид натрия содержится по естественным причинам, обрабатывают так, чтобы уменьшить еe содержание.

Например, мясо отваривается — часть натрия в этом процессе уходит в воду (и мясной бульон в этом случае использовать нельзя).

Кому-то такую диету прописывают в момент обострения болезни, кому-то прописывают ее на месяц, кому-то — на более

длительный срок. Но при постоянном следовании она может привести к недостатку

содержания натрия, что в свою очередь ведет к спазмам и судорогам в мышцах, понижению аппетит

а, тошноте и рвоте, головокружению и головной боли, сонливости, апатии, нарушению координации движений. Это не очень

хорошие признаки, функционировать в обществе полноценно вы не сможете. Но если

у вас почечная недостаточность, то без почек вы тоже долго не проживете. Тут надо искать баланс, и найти его вам поможет только врач.

Еще один момент. Когда мы едим много соленой пищи, у нас могут

появиться отеки. Поели селедку на ночь, утром встали — лицо гладкое, совсем без морщинок. Шутки шутками, но если отеки появляются на лодыжках, например, это не комфортно. А когда натрия в организме мало, происходит

противоположное — обезвоживание: человек буквально высыхает. И е сли человек

решает перейти на бессолевую диету летом, когда жарко и мы потеем, это вдвойне плохо: с потом из организма уходят минералы, натрий в том числе.

Считается, что хлорида натрия нужно употреблять не более чайной ложки в сутки. Норматив для чистого натрия (он же не только в соли содержится) — 3 г в день. Все, что выше или ниже, может вызвать проблемы. Но в наших

климатических условиях при правильном питании продуктами, в которых натрий

есть сам по себе (овощи, фрукты, мясо),

человек, не добавляющий соль в свою еду специально, не будет испытывать недостатка в соли, он может получать необходимую норму натрия из пищи

».

Наталия Афанасьева, врач-диетолог центра снижения веса «Лантан»:

«Бессолевая

диета направлена на уменьшение количества натрия в крови и тканях и подразумевает

такое питание, при котором соль в рационе минимизируется или вовсе исключается.

Это одно из первых диетических ограничений, которое начало применяться в медицине.

Здоровым людям можно ограничивать потребление соли для профилактики заболеваний, связанных с избытком натрия в организме. Например, гипертония может случиться в том числе

и из-за избыточного потребления соли. В то время как для людей с реальными диагнозами

бессолевая диета — это обязательная мера.

Если здоровый человек отказывается от соли, например,

перестает солить пищу, то, скорее всего, у него не будет недостатка в натрии.

Натрий много где содержится сам по себе: в сырах, овощах, фруктах, например.

Полного отсутствия натрия в пище добиться сложно.

Некоторыми диетологами бессолевая диета предлагается как средство снижения веса. Соль задерживает жидкость в тканях, часто это приводит

к состоянию одутловатости, отечности подкожной жировой клетчатки. Если у человека есть проблемы с лишним весом, то у него этой клетчатки много. Она по своей структуре похожа на губку, в ней и так много жидкости, а если у человека

есть избыток соли в рационе, то жидкость еще и не выходит. Поэтому когда

человек вдруг убирает из еды соль, конечно же, у него уходят отеки, это приводит к уменьшению толщины жировой клетчатки. Количество жира не меняется, но сама

прослойка немного сжимается, уходят объемы тела. Человек видит: «О! В джинсы

влез!» Это ошибочно принимают за способ похудеть, но это работает не для всех,

а только для тех, у кого есть в рационе избыток соли, а структура клетчатки рыхлая. Уменьшение в объемах достигается за счет выхода

воды: эффект сауны. Но эта вода очень быстро возвращается.

Должна предупредить: если кто-то заморочится и сильно ограничит все содержащие натрий продукты, то последствия будут негативными. Натрий влияет на обмен веществ, на мышечный тонус, в том числе тонус гладкой мускулатуры (от него зависит перистальтика кишечного тракта). Бессолевая диета для здорового человека имеет смысл только тогда, когда он решает избавиться от избыточного потребления натрия, то есть чтобы в организм его попадало не больше рекомендуемого количества. И если вы отказываетесь от добавления соли — увеличивайте потребление продуктов, содержащих натрий: капуста, фасоль, сельдерей, изюм, твердые сыры, молоко, яйца, красное мясо, морская капуста, рыба».