Шесть площадок фестиваля «МосЕда» откроется в Тимирязевском 

Фестиваль ярмарок «МосЕда» продлится в столице с 17 по 18 марта. Из полутора тысяч площадок шесть будут работать в Тимирязевском. Гурманы смогут приобрести здесь рыбу, морепродукты, мясо, молоко, фермерские сыры, яйца, мед, овощи и фрукты. Об этом говорится на официальном сайте фестиваля. — Гости фестиваля смогут не только приобрести продукты, но и выбрать самые вкусные и качественные. Полюбившиеся вкусы им предложат отметить в специальных буклетах для голосования: их будут выдавать на площадках. После окончания фестиваля голоса будут подсчитаны, а результат возьмут за основу при формировании списка товаров и регионов-поставщиков для каждой городской ярмарки, — рассказал представителям СМИ руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Адреса площадок в Тимирязевском: Дмитровское ш., д. 43, корп. 2; ул. Вучетича, д. 6; ул. Тимирязевская, д. 14а; 3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 6а; Линейный пр-д., д. 11; ул. Немчинова, д. 8. (мю)