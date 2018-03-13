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Звездный сезон FoodTime: Дарья Пынзарь приготовила пасту с лососем и рассказала о третьем ребенке
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Звездный сезон FoodTime: Дарья Пынзарь приготовила пасту с лососем и рассказала о третьем ребенке 

WMJ.ru 13 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Сайт WMJ.ru совместно с брендом ZASPORT и Кулинарной Студией Clever запустил второй сезон шоу FoodTime эксклюзивно ВКонтакте! Каждую неделю в гости к главному редактору WMJ.ru Анне Кругловой приходят звезды шоу-бизнеса, кино и Instagram. Не обещаем, что они умеют готовить, но зато с удовольствием делятся своими лайфхаками о правильном питании и здоровом образе жизни во время приготовления любимых блюд! Вместе с тем вопросы, которые задает героям Анна Круглова, не всегда на кулинарную тематику. Кроме того, в конце каждого выпуска тебя ждет специальный вопрос — следи за шоу внимательно, ответь на него, и тебе достанется классный приз! Первой гостьей в новом звездном сезоне стала телеведущая, блогер и просто красавица-блондинка Дарья Пынзарь. Она не только приготовила вкусную и полезную пасту с лососем, но и поделилась секретом, как сохранить фигуру в форме. Скорее жми на Play! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Видео: Ксения Боенкова, Анна Егорова / WMJ.ru Макияж, волосы: Юлия Блаур
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