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Можно брать. GINA — шикарная кофеварка с управлением по Bluetooth
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Можно брать. GINA — шикарная кофеварка с управлением по Bluetooth 

iPhones.ru 13 марта 2018
Фото: iPhones.ru
Можно брать. GINA — шикарная кофеварка с управлением по BluetoothАрмия любителей кофе растёт с каждым годом, скоро, наверное, будут звания выдавать. Сам влюбился в этот напиток примерно десять лет назад, с тех пор почти не изменял (тот ромашковый чай не в счёт).
Рецепты его приготовления исчисляются сотнями, я перепробовал только с десяток. Разумеется, речь не о растворимом сублимированном порошке, а о нормальном кофе нужного помола.
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Золотой стандарт эспрессо придумали давно. Важно не только следовать нужным пропорциям, но и подавать воду через спрессованный кофе под давлением в 9 бар. Поэтому всякие пуроверы, френч-прессы и кофеварки капельного типа априори не приготовят настоящего эспрессо.
К счастью, мне больше по душе американо. Технически, это тот же эспрессо, разбавленный водой, но один знакомый бариста показал, что вкусный американо можно приготовить на чём угодно. Поэтому я давно обзавёлся капельной кофеваркой и мощной кофемолкой.
Теперь хочу новую. Вот эту.
Кофеварку назвали GINA, и она выглядит действительно круто. Но вся фишка не во внешности. Эта кофеварка цепляется к смартфону по Bluetooth. GINA не собирает статистику по заваренным чашкам, она показывает, сколько насыпано кофе и налито воды. Всё работает благодаря встроенным точным весам.
Также кофеварка полностью контролирует процесс приготовления. Приложение покажет, как долго готовится кофе, когда открутить вентиль подачи жидкости, и когда забирать напиток.
Есть три режима работы:
1. Классический пуровер
В этом случае, молотый кофе засыпается в фильтр пакет, туда же заливается горячая вода. Жидкость проливается под воздействием атмосферного давления и попадает сразу в чайник.
2. Капельная кофеварка
Здесь кофе засыпают в специальный отсек с фильтром, а подачу воды регулируют с помощью вентиля. Нагреватель снизу не даёт напитку остыть.
3. Кофеварка для приготовления холодного кофе
Таким способом можно приготовить кофе Cold Brew и его вариации. Это даже не заваривание, а настаивание. Сверху подаётся холодная вода (или лёд), которая по каплям проходит через молотый кофе. Прохладный концентрированный напиток готовится в течение нескольких часов. Стоять рядом не нужно, приложение уведомит о готовности кофе.
GINA выдаёт до 750 мл напитка, работает без проводов, до 20 часов на одном заряде. В режиме ожидания может простоять 30 дней. Приложение содержит множество рецептов кофе, также можно поделиться своим. Можно выбрать один из трёх цветов корпуса.
Это ещё один пример успешного Kickstarter-проекта. В 2016 году средства на производство GINA собирали на обеих краудфандинг-площадках. Сейчас кофеварка продаётся на официальном сайте. Пока что их отгружают только по США и Канаде, но в конце марта обещают добавить мировую доставку.
Купить: $230  P. S. Пока я готовил статью, у них кончились кофеварки. Там можно оставить свой email, чтобы не пропустить завоз.
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