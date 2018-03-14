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Как выглядит стометровая колбаса: рекорд в Кыргызстане
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Как выглядит стометровая колбаса: рекорд в Кыргызстане 

Sputnik Грузия 14 марта 2018
Фото: Sputnik Грузия
Жители Бишкека могут попасть в Книгу рекордов Гиннесcа — там изготовили 1464 килограмм мясного блюда «бешбармак» и 117-метровую колбасу «чучук». Смотрите на видео кадры, как устанавливался рекорд
Для приготовления блюд, претендующих на мировой рекорд, понадобилось мясо девяти лошадей. В процессе готовки были задействованы сорок поваров и тридцать помощников, сообщает Sputnik Кыргызстан. Мясо для национальных блюд начали варить за день до их приготовления. За процессом, как делались блюда, наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса.
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