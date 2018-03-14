Как выглядит стометровая колбаса: рекорд в Кыргызстане

Жители Бишкека могут попасть в Книгу рекордов Гиннесcа — там изготовили 1464 килограмм мясного блюда «бешбармак» и 117-метровую колбасу «чучук». Смотрите на видео кадры, как устанавливался рекорд