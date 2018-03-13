Певица Зара: Я не поправляюсь из-за нервов!

Певица Зара уверила Sobesednik.ru , что лишний вес ей не грозит, так как на гастролях все килограммы уходят.

Зара не только яркая певица, но и знатная кулинарка. Свободное от гастролей время звезда часто проводит на кухне. Артистка балует своих сыновей кулинарными изысками, которые любит и сама.

— К сожалению, в последнее время я не очень часто готовлю дома, потому что много гастролирую, — говорит Зара. — Но когда у меня есть свободное время, могу сделать вкусный салат из овощей и авокадо. В последнее время я так полюбила этот овощ! Оказывается, он очень полезный и в нем много витаминов. К тому же авокадо очень вкусное. Я его перчу красным перцем, добавляю немного лимона и сочетаю со всеми продуктами!

— Дети разделяют ваше пристрастие?

— Они авокадо не очень любят. Еще не распробовали (улыбается). Мне кажется, что авокадо — лакомство для взрослых. Дети любят другую пищу. В нашей семье преобладает восточно-русская кухня. У нас всегда есть борщ, куриный супчик с вермишелью или рисом, котлетки, курочка в сметанном соусе с чесночком. Младший сын очень любит сало. Он у меня вообще обожает вкусно поесть. Знает, что такое чеснок, лук. Говорит мне: «Мамочка, это вкусно и полезно. Я съем лук и болеть не буду». Так трогательно! Я ему говорю: «Ради бога, Максимушка, кушай!» Но сало у него на первом месте.

— В звездных семьях обычно любят экзотические блюда.

— Нет, экзотики в нашем меню нет. Я сама ее не люблю, потому что очень избирательна в еде. Так получилось, что у меня непереносимость к лактозе. Термически не обработанные продукты не ем. Сгущенку могу себе позволить, а молоко, кефир или сметану, к большому своему сожалению, нет.

— Но в этом есть плюс — никогда не поправитесь!

— Но в молочной продукции столько витаминов! Порой мне хочется и молока, и кефира. Я люблю русскую кухню: блины, пельмени, вкусное мясо. Хотя не против китайской — мне очень нравится мясо в кисло-сладком соусе. Когда есть возможность, всегда ем. И не поправляюсь. Притом что на диетах я не сижу. Так получается, что у меня само все уходит. Конечно, это заслуга спорта, который в моей жизни присутствует ежедневно. Плюс ко всему я много гастролирую, перед каждым выходом на сцену волнуюсь. А когда нервничаю, вес сам уходит, потому что аппетит пропадает.

— Вы не раз участвовали в кулинарных программах. Чему-то новому в них научились?

— Я всегда стараюсь брать на заметку, что вижу. И мои поклонники, кстати, тоже. В одной из программ я готовила рыбу в лаваше. Этот рецепт стал популярным, все стали запекать! Поэтому сегодня делюсь им и с вашими читателями.