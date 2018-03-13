Какао: вкусно и полезно

Согласитесь, не так часто встречаются продукты, которые признаны не только вкусными, но и полезными. Какао относится как раз к таким замечательным продуктам — оно удивительно ароматно и очень вкусно и, при этом, обладает замечательными полезными свойствами. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что какао — прекрасный антиоксидант, то есть оно способно нейтрализовать вредные для нашего организма вещества, так называемые свободные радикалы. Благодаря этому замедляется процесс старения, а также снижается риск заболеть сердечно-сосудистыми или даже онкологическими заболеваниями. Содержатся в какао и алкалоиды, только в отличие от кофе это не кофеин, а более мягкий теобромин. Данный алкалоид хорошо воздействует на дыхательную и сердечно-сосудистую систему, но почти не влияет на работу нервной. Именно поэтому какао показано даже людям, которым запрещено кофе. Кроме того, какао рекомендуют пить при бронхиальной астме и для защиты эмали зубов. Также в какао есть и невероятно полезный естественный пигмент — меланин (не путать с меламином — это совершенно другое вещество). Меланин необходим нашему организму. Он защищает кожу от инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, от ожогов, перегрева и спасает от солнечного удара в жаркую погоду. Кстати, кроме какао меланин содержится и в других вкусных продуктах: красном винограде, чернике, в кофе, в черносливе и в черном чае. Еще один интересный факт установили американские ученые. Оказывается какао, несмотря на более высокую, чем у чая или кофе калорийность, не приводит к ожирению. Разгадка оказалась простой — какао более питательный и быстро приводит к насыщению, так что после порции напитка кушать просто не хочется. Кстати дети после чашки какао на завтрак еще 2-3 часа чувствуют себя абсолютно сытыми, даже если они отказались от других утренних блюд. Какао любят за многие полезные свойства: оно стимулирует умственную деятельность, поддерживает физическую активность, помогает снять депрессию и т. д. Но все-таки больше всего в какао привлекает его замечательный сладковатый вкус, который особенно ярко чувствуется в толстостенных фарфоровых чашках. Ну а в дополнение к напитку можно подать мягкий бисквит, мед, печенье или сухофрукты. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.