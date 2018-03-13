Ещё
Вегетарианский фастфуд может быть еще вреднее мясного
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вегетарианский фастфуд может быть еще вреднее мясного 

МедикФорум 13 марта 2018
Фото: МедикФорум
Вегетарианский фастфуд настолько же вреден для здоровья, как и традиционный мясной. Нутриционисты предупреждают, что блюда фастфуда на растительной основе очень часто являются самыми вредными в меню. Традиционно люди воспринимают вегетарианские блюда, как полезные для здоровья, в отличие от тех, что содержат мясо, однако это далеко не всегда так. Хотя пища без мяса, подаваемая в фастфуд-ресторанах, может содержать больше волокон и витаминов из овощей, в ней может также находиться такое же количество жира и калорий, как и в обычных мясных блюдах. Это заявление экспертов в области здорового питания особенно актуально на волне всплеска популярности вегетарианского питания и открытия всё большего количества сетей фастфуда, где посетителям предлагают блюда на растительной основе. Однако диетологи подчеркивают, что нам не стоит обольщаться. «Когда вы задумываетесь о вегетарианской диете, то вы представляете только фрукты и овощи, — говорит диетолог Пол Салтер из Великобритании. — Однако у фастфуд-ресторанов нет ни денег, ни пространства, ни возможностей для того, чтобы хранить подобные продукты. В результате большинство блюд на овощной основе содержит огромное количество консервантов и усилителей вкуса, чтобы они казались людям такими же вкусными, как и блюда без мяса. К примеру, тофу, в целом, является полезным продуктом и отличным источником белка. Но когда вы добавляете туда такие вещи как сыр, чтобы усилить вкус, то вырастает и число калорий». Эксперты проанализировали состав вегетарианского буррито, в котором содержится коричневый рис, бобы, овощи и салат латук. В таком составе он содержит всего 370 калорий, 65 г углеводов и 555 мг соли. Но при добавлении гуакамола вес буррито вырастает до 600 калорий. Кроме того, в фастфуд-ресторанах туда добавляют значит больше соли, что так же касается вегетарианских гамбургеров и чизбургеров. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Учёные: Оливковое масло может оказаться смертельно опасным Эксперты назвали наиболее сытные продукты для худеющих Макияж и возраст: как не выглядеть старше своих лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность25
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой22
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение