Вегетарианский фастфуд может быть еще вреднее мясного

Вегетарианский фастфуд настолько же вреден для здоровья, как и традиционный мясной. Нутриционисты предупреждают, что блюда фастфуда на растительной основе очень часто являются самыми вредными в меню. Традиционно люди воспринимают вегетарианские блюда, как полезные для здоровья, в отличие от тех, что содержат мясо, однако это далеко не всегда так. Хотя пища без мяса, подаваемая в фастфуд-ресторанах, может содержать больше волокон и витаминов из овощей, в ней может также находиться такое же количество жира и калорий, как и в обычных мясных блюдах. Это заявление экспертов в области здорового питания особенно актуально на волне всплеска популярности вегетарианского питания и открытия всё большего количества сетей фастфуда, где посетителям предлагают блюда на растительной основе. Однако диетологи подчеркивают, что нам не стоит обольщаться. «Когда вы задумываетесь о вегетарианской диете, то вы представляете только фрукты и овощи, — говорит диетолог Пол Салтер из Великобритании. — Однако у фастфуд-ресторанов нет ни денег, ни пространства, ни возможностей для того, чтобы хранить подобные продукты. В результате большинство блюд на овощной основе содержит огромное количество консервантов и усилителей вкуса, чтобы они казались людям такими же вкусными, как и блюда без мяса. К примеру, тофу, в целом, является полезным продуктом и отличным источником белка. Но когда вы добавляете туда такие вещи как сыр, чтобы усилить вкус, то вырастает и число калорий». Эксперты проанализировали состав вегетарианского буррито, в котором содержится коричневый рис, бобы, овощи и салат латук. В таком составе он содержит всего 370 калорий, 65 г углеводов и 555 мг соли. Но при добавлении гуакамола вес буррито вырастает до 600 калорий. Кроме того, в фастфуд-ресторанах туда добавляют значит больше соли, что так же касается вегетарианских гамбургеров и чизбургеров. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)