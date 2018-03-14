Домашние вафли: необычные рецепты и нюансы готовки

Вкусные соты Слово, обозначающее вафли, схоже по звучанию во многих европейских языках. И это неудивительно, ведь свое название это блюдо получило благодаря той самой поверхности, которая у всех видов вафель напоминает пчелиные соты. По-немецки «соты» — «wafel», на французском — «wafla», на фламандском — «gaufre». Плотный слой теста наливается между двумя нагретыми поверхностями и выпекается до готовности. Классический рецепт вафель включает в себя маргарин, яйца, сахар, муку и молоко. Однако вариаций не счесть. Их едят во всем мире: сладкими и солеными, на завтрак и десерт, теплыми и холодными, с фруктами, взбитыми сливками, шоколадной пастой, мороженым и беконом. Топ-10 Венские вафли Мягкие, пышные и пористые, прямоугольной формы. Подаются к столу обычно холодными. Их изобрел австрийский кондитер Йозеф Маннера. Главная особенность выпечки заключалась в ее консистенции — венские напоминали пышное бисквитное печенье. Десерт пользовался необычайно высоким спросом и был запатентован под брендом Manner, который существует и сегодня. В число наиболее популярных начинок входят фруктовый или ягодный джемы. Английские вафли Это не десерт, а закуска, изготовленная из теста с добавлением овсяных и картофельных хлопьев. Вафельный лист, скрученный в трубочку. Часто в такие трубочки добавляются овощные начинки и специи, а в качестве заправки обычно выступает оливковое масло. Американские вафли Не просто выпечка, а предмет культа. Здесь даже есть Национальный день вафель, приуроченный к первому патенту на специальную вафельную сковородку. По форме и вкусу американские вафли напоминают оладушки. Главная особенность рецепта — использование соды, которая заменяет дрожжи. Американские десертные вафли традиционно подаются к столу в горячем виде, политые кленовым сиропом. Бельгийские брюссельские вафли Имеют прямоугольную форму и пышную структуру, за счет высокого содержания дрожжей и взбитых белков. Брюссельские вафли подаются теплыми, присыпанными сахарной пудрой. Бельгийские льежские вафли Круглые, с кусочками карамелизированного сахара, твердые и хрустящие. Могут подаваться и в горячем, и в холодном виде с шоколадным сиропом. Голландские вафли Еще их называют стропвафлями. Это небольшие кружки, начиненные карамельным сиропом, который, застывая, склеивает вафельные листы и образовывает между ними тягучую нугу. Идеальны для десерта или перекуса. Чешские вафли, или оплатки Самые вкусные пекут в Карловых Варах. Это два кружка тонкого вафельного теста, склеенные начинкой так аккуратно, что часто ее вовсе нельзя заметить. В традиционный состав таких вафель входят миндаль и минеральная вода из местных источников. Норвежские вафли, или крумкаке Это трубочки со сгущенкой, в рецепте теста для которых всего пять ингредиентов: мука, масло, яйца, сахар и сливки. Сегодня начинки для крумкаке могут быть разнообразными, самая популярная — мороженое. Японские вафли, или тайяки Традиционно выпекаются в форме рыбы. Тесто для них похоже на блинное, «рыбок» запекают до золотистой корочки, а потом заполняют начинкой. Обычно в тайяки кладут пасту из сладких бобов, но сегодня это и ореховая паста, и мороженое, и заварной крем, и даже мясо. Гонконгские вафли Их особенность заключается в их фopмe — соты крупные, как шapики. Плaстину мoжнo зaвepнуть кулeчкoм, фунтикoм, тpубoчкoй и нaпoлнить мopoжeным, кpeмoм, ягoдaми сo сливкaми или мягкoй кapaмeлью. Ищем вафельницу Понятно, что вафли невозможно приготовить без специального гаджета. Потому к его выбору стоит подойти ответственно. Несмотря на многообразие видов вафель, приборы делятся на два вида: для приготовления тонких вафель или для приготовления толстых. Последние могут служить также бутербродницами. Еще существуют универсальные приборы типа «мультипекарь» со съемными панелями. Это, пожалуй, оптимальный вариант для творческих натур. И мыть такой гаджет, естественно, удобнее. Чем мощнее будет прибор, тем быстрее он будет готовить вафли. Все современные вафельницы оснащаются антипригарным покрытием. Из-за него тесто не прилипает, да и пригорает очень редко. Наличие индикатора приготовления — очень полезная функция. Когда вафли будут готовы, то специальный индикатор оповестит вас об этом. Также есть модели с дисплеем, где отображено время до окончания приготовления. Индикатор остаточного тепла. Дает понять, остыла вафельница или до сих пор является горячей. Эта функция повышает безопасность и дарит комфорт в использовании. Корпус вафельницы может быть либо пластиковым, либо металлическим. Модели с металлическим корпусом выглядят лучше, они более прочны и надежны, хотя и дороже. Идеальные вафли: 5 секретов Предварительно смажьте прибор внутри растительным маслом без запаха, чтобы избежать прилипания вафель к поверхности. Заранее разогрейте вафельницу — примерно за 3-4 минуты до начала выпекания. Прижмите руками верхнюю крышку вафельницы, если хотите, чтобы вафли получились более тонкими и хрустящими. Следите за временем. Время выпечки зависит от толщины вафель: пышные вафли обычно выпекаются в течение пары минут, тонким достаточно и 30 секунд. Сворачивать вафли надо сразу после приготовления, для чего надо надеть жаропрочную варежку (перчатки). Если попытка оказалась неудачной, вафлю можно измельчить и добавить в крем (начинку) — получится вкусно и необычно. Сотовые рецепты Тыквенно-ореховые вафли Вам понадобится: яйцо — 1 шт. яичные белки — 2 шт. коричневый сахар — 4 ст. ложки молоко — 150 мл тыква — 100 г яблоко — 1 шт. ваниль растительное масло — 2 ст. ложки разрыхлитель — 2 ч. ложки соль корица — 1,5 ч. ложки мускатный орех — 0,5 ч. ложек имбирь — 0,5 ч. ложек грецкие орехи — 50 г Приготовление: Взбить 3 яичных белка и 1 желток с сахаром, молоком, маслом, тыквенным пюре и ванилью. Смешать муку с разрыхлителем и специями и добавить в яичную смесь. Тщательно перемешать все ингредиенты до однородной массы. Мелко нарезать яблоко, размельчить орехи и добавить в тесто. Готовить вафли в вафельнице из расчета 3/4 чашки теста на 1 вафлю. Льежские вафли Вам понадобится: маргарин — 200 г сахар — 180 г ванильный сахар — 1 г мука — 400 г яйца — 2 шт. соль молоко — 140 мл сухие дрожжи — 1,5 ч. ложки Приготовление: Половину молока подогреть в микроволновке или на плите. Добавить дрожжи, накрыть и оставить подниматься на 10 минут. В оставшееся молоко разбить 2 яйца, добавить соль, все хорошенько взбить венчиком. В глубокой миске размять муку со сливочным маслом. Добавить сахар, молоко с дрожжами и молоко с яйцами, хорошенько размешать деревянной ложкой или миксером на низкой скорости. Накрыть и оставить на полчаса. На рабочей поверхности, хорошо присыпанной мукой, разделить тесто на 12 частей. Каждую часть скатать в шарик, обвалять в крупных кусочках сахара. Выпекать в разогретой вафельнице две минуты. Остудить на решетке. Гонконгские вафли Вам понадобится: мука — 140 г сода — 8 г сухой порошок для заварного крема или пудинга — 1 ст. ложка крахмал — 30 г яйца — 2 шт. сахар — 140 г молоко — 30 г растительное масло — 30 г ваниль Приготовление: Смeшaть всe сухиe ингpeдиeнты. Яйцa oтдeльнo взбить с сaхapoм, дoбaвить к яйцaм мoлoкo и вoду, все перемешать. Сoeдинить сухиe и жидкиe мaссы и oчeнь хopoшo вымесить, чтoбы нe oстaлoсь ни oднoгo кoмoчкa. Добавить ваниль, влить растительное мaслo, помешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на час. Перед выпечкой согреть до комнатной температуры. Выпекать можно в любой вафельнице для толстых вафель. Последний штрих Крем для вафель можно использовать по-разному — либо поместить внутрь, либо полить сверху. Рецептов топингов может быть множество. Например, шоколадный соус. Вам понадобится: горький шоколад — 100 г молоко — 100 мл сахар — 100 г вода — 150 мл какао-порошок — 30 г крахмал — 1 ст. ложка Приготовление: Сахар смешать с какао-порошком, добавить воду. На небольшом огне довести смесь до кипения. В холодном молоке развести ложку крахмала и тонкой струйкой влить в сироп. Довести до кипения и помешивая, загустить соус на небольшом огне около 2-3 минут. Чуть остудить, добавить ломтики шоколада, дать им растаять и тщательно перемешать. Фото: Shutterstock