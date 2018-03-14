Добыча соли в Тибетском АР

Чамдо, 13 марта / Синьхуа / — Фермеры из уезда Маркам городского округа Чамдо /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ используют древний способ получения соли: они собирают соленую воду с камней и выпаривают ее на предварительно подготовленных полях для получения кристаллической соли. Фотографии Синьхуа/Джигме Дордже

Чамдо, 13 марта /Синьхуа/ — Фермеры из уезда Маркам городского округа Чамдо /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ используют древний способ получения соли: они собирают соленую воду с камней и выпаривают ее на предварительно подготовленных полях для получения кристаллической соли. Фотографии Синьхуа/Джигме Дордже

Чамдо, 13 марта /Синьхуа/ — Фермеры из уезда Маркам городского округа Чамдо /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ используют древний способ получения соли: они собирают соленую воду с камней и выпаривают ее на предварительно подготовленных полях для получения кристаллической соли. Фотографии Синьхуа/Джигме Дордже

Чамдо, 13 марта /Синьхуа/ — Фермеры из уезда Маркам городского округа Чамдо /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ используют древний способ получения соли: они собирают соленую воду с камней и выпаривают ее на предварительно подготовленных полях для получения кристаллической соли. Фотографии Синьхуа/Джигме Дордже

Чамдо, 13 марта /Синьхуа/ — Фермеры из уезда Маркам городского округа Чамдо /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ используют древний способ получения соли: они собирают соленую воду с камней и выпаривают ее на предварительно подготовленных полях для получения кристаллической соли. Фотографии Синьхуа/Джигме Дордже

Чамдо, 13 марта /Синьхуа/ — Фермеры из уезда Маркам городского округа Чамдо /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ используют древний способ получения соли: они собирают соленую воду с камней и выпаривают ее на предварительно подготовленных полях для получения кристаллической соли. Фотографии Синьхуа/Джигме Дордже