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Добыча соли в Тибетском АР
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Добыча соли в Тибетском АР 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Чамдо, 13 марта /Синьхуа/ — Фермеры из уезда Маркам городского округа Чамдо /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ используют древний способ получения соли: они собирают соленую воду с камней и выпаривают ее на предварительно подготовленных полях для получения кристаллической соли. Фотографии Синьхуа/Джигме Дордже
Чамдо, 13 марта /Синьхуа/ — Фермеры из уезда Маркам городского округа Чамдо /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ используют древний способ получения соли: они собирают соленую воду с камней и выпаривают ее на предварительно подготовленных полях для получения кристаллической соли. Фотографии Синьхуа/Джигме Дордже
Чамдо, 13 марта /Синьхуа/ — Фермеры из уезда Маркам городского округа Чамдо /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ используют древний способ получения соли: они собирают соленую воду с камней и выпаривают ее на предварительно подготовленных полях для получения кристаллической соли. Фотографии Синьхуа/Джигме Дордже
Чамдо, 13 марта /Синьхуа/ — Фермеры из уезда Маркам городского округа Чамдо /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ используют древний способ получения соли: они собирают соленую воду с камней и выпаривают ее на предварительно подготовленных полях для получения кристаллической соли. Фотографии Синьхуа/Джигме Дордже
Чамдо, 13 марта /Синьхуа/ — Фермеры из уезда Маркам городского округа Чамдо /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ используют древний способ получения соли: они собирают соленую воду с камней и выпаривают ее на предварительно подготовленных полях для получения кристаллической соли. Фотографии Синьхуа/Джигме Дордже
Чамдо, 13 марта /Синьхуа/ — Фермеры из уезда Маркам городского округа Чамдо /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ используют древний способ получения соли: они собирают соленую воду с камней и выпаривают ее на предварительно подготовленных полях для получения кристаллической соли. Фотографии Синьхуа/Джигме Дордже
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