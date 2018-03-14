В магазинах Стрежевого нашли курятину с сальмонеллой

Так, выявлена сальмонелла в мясе птицы. Кроме того, на прилавках магазинов обнаружилось сливочное масло, жирно-кислотный состав которого не соответствует ГОСТу, а также нашлась свинина в говяжьем фарше.

По адресу производства этих продуктов будут проведены проверки, виновных лиц привлекут к ответственности.

«ФедералПресс» сообщал: летом прошлого года в селе Шира Республики Хакасия 16 человек заболели сальмонеллезом после употребления сладостей. Роспотребнадзор проверил кондитерские изделия и обнаружил, что в пробах содержатся возбудители сальмонеллеза. Также производители нарушали рецептуру, правила обработки и условия хранения сырья для конфет.

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