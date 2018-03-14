10 десертов, которые можно приготовить меньше чем за 20 минут

Домашние сладости — не только вкусное, но еще и полезное угощение, которое нравится абсолютно всем. Правда, никто не хочет проводить за приготовлением десертов слишком много времени. KitchenMag составил подборку из десяти десертов, на приготовление которых вы потратите меньше двадцати минут. Просто и очень вкусно!

Вам понадобятся:

Персик — 4 шт.

Клубника — 250 г Мята свежая — 2-3 веточки

Ваниль — 1 стручок

Масло оливковое — 1 ст. л.

Сироп агавы или мед — 1 ч. л.

Мороженое на ваш вкус — 4 шарика

Персики разрежьте на четвертинки, а клубнику — пополам.

В сковороде немного нагрейте оливковое масло и сироп агавы (мед), выложите персики и семена ванили. Для этого стручок ванили разрежьте вдоль и извлеките семена острым кончиком ножа.

Жарьте 2-3 минут, регулярно помешивая. Снимите с плиты и добавьте клубнику. Дайте фруктам немного настояться.

Выложите десерт в тарелки, добавив мороженое и украсив листьями мяты.

Вам понадобятся:

Маскарпоне — 100 г Яичный желток — 1 шт.

Сахар — 25 г Печенье бисквитное — 2 шт.

Черешня — горсть

Черешню разрежьте пополам и удалите косточки.

Взбейте яичный желток с сахаром, затем добавьте маскарпоне и перемешайте.

Печенье измельчите в крошку и выложите на дно стакана. Сверху распределите несколько разрезанных черешен, а потом слой крема из маскарпоне.

По желанию украсьте черешней.

Вам понадобятся:

Кокосовый йогурт — 175 г Сливки для взбивания — 175 г Банан — 1 шт.

Сахарная пудра — по вкусу

Ликер «Малибу», по желанию — 1 ст. л.

Взбейте миксером йогурт, сливки и сахарную пудру (положите по своему вкусу, многое зависит и от сладости йогурта) до уплотнения.

Нарежьте банан кружками и распределите по 4 стаканам так, чтобы кусочки устилали дно.

Распределите йогуртово-сливочную смесь по стаканам.

Накройте стаканы пленкой и поставьте в холодильник на ночь или на день.

Вам понадобятся:

Печенье (бисквитное) — 125 г Темный шоколад (можете взять молочный) — 150 г + 50 г (для подачи)

Сливочное масло — 80 г Маскарпоне (или сливочный сыр) — 50 г (3 ст. л.)

Эспрессо — 1 чашка

Измельчите бисквитное печенье в крошку (если там будут встречаться небольшие кусочки, ничего страшного).

Нарежьте сливочное масло кубиками.

Разломите шоколад и растопите его со сливочным маслом в микроволновке или на водяной бане.

Когда шоколад почти полностью растает, добавьте маскарпоне и хорошо размешайте.

В стакан для подачи выложите печенье, сбрызните его кофе, затем выложите шоколадный крем. Повторите слой печенья с кофе, затем — шоколад, а потом снова печенье. Вы можете сделать столько слоев, сколько захотите, но закончить следует слоем печенья с кофе.

Отправьте десерт в холодильник на три часа перед подачей.

Украсьте тертым шоколадом.

Вам понадобятся:

Банан замороженный — 3 шт.

Малина замороженная — 2 горсть

Ежевика замороженная — 1 горсть

Кокос тертый — по вкусу

Семена чиа — по вкусу

Взбейте в блендере 2 банана с малиной до однородной консистенции и выложите в высокий стакан или баночку, заполнив на 2/3.

Взбейте в блендере оставшийся банан с ежевикой и выложите поверх малинового слоя.

Перед подачей посыпьте семенами чиа и кокосовой стружкой. Украсьте ягодами.

Вам понадобятся:

Банан средний — 2 шт.

Арахисовое масло — 4 ст. л.

Семена чиа — 2 ч. л.

Семена подсолнечника — 2 ч. л.

Шоколадные чипсы — 2 ч. л.

Бананы очистите и выложите на тарелку.

Равномерно распределите на бананы арахисовое масло, сверху посыпьте семенами и шоколадными чипсами.

Нарежьте бананы кусочками по 1 сантиметру шириной.

Вам понадобятся:

Творог — 1 и 1/2 чашки

Мед (жидкий) — 1 ст. л.

Кокосовая стружка (несладкая) — 2 ст. л.

Шоколадная стружка — 1 ст. л.

Банан (средний) — 1 шт.

Миндаль (или другие орехи) — несколько штук

Нарежьте банан.

Крупно порубите миндаль.

Смешайте банан с творогом до однородной воздушной массы в блендере.

Добавьте мед, шоколадную стружку и хорошо перемешайте.

Выложите в бокал. Украсьте кокосовой стружкой и орехами.

Охладите в холодильнике минут 10 и можете подавать.

Вам понадобятся:

Морковь средняя — 1 шт.

Овсяные хлопья — 2/3 ст.

Арахисовое паста — 1/2 ст.

Изюм — 3 ст. л.

Ванильный экстракт — 1/4 ч. л.

Корица молотая — щепотка

Имбирь молотый — щепотка

Мускатный орех молотый — щепотка

Тертый кокосовый орех — 3 ст. л.

Морковь очистите и натрите на терке.

В миске смешайте морковь с изюмом, овсяными хлопьями и арахисовой пастой, добавьте все специи и тщательно перемешайте.

Скатайте полученную смесь руками в небольшие шарики и обваляйте в тертом кокосе. Храните готовые шарики в холодильнике.

Вам понадобятся:

Кокосовое молоко — 400 мл Семена чиа — 3 ст. л.

Ванилин — 1/2 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Клубника — 2 чашки

Финики — 2 шт.

Морская соль — щепотка

Смешайте все ингредиенты в блендере.

Переложите в баночки и отправьте в холодильник минимум на один час и максимум на ночь.

Подавайте с орешками и зернами граната.

Вам понадобятся:

Персики — 4 шт.

Рикотта — 200 г Молотая корица — по вкусу

Мед — 1 ст. л.

Растительное масло — по вкусу

Разогрейте гриль на среднем огне. Смажьте небольшим количеством масла.

Рикотту выложите в миску и смешайте с корицей.

Персики разрежьте на половинки, извлеките косточку.

Заполните персики смесью из рикотты.

Обжаривайте на гриле 3-5 минут.

Подавайте к столу, полив медом.